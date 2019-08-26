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Певица Тейлор Свифт

Фото: Christopher Victorio/imageSPACE/Sipa USA/Коммерсантъ   |  купить фото

Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии журнала Forbes. В 2019 году она заработала $185 млн. Большую часть ей принесло турне Reputation Stadium Tour. Она более чем в два раза обогнала вторую самую высокооплачиваемую женщину в музыке — Бейонсе, которая заработала $81 млн. Год назад список возглавляла Кэти Перри, а Тейлор Свифт занимала вторую строчку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых певиц:

  1. Тейлор Свифт ($185 млн)
  2. Бейонсе ($81 млн)
  3. Рианна ($62 млн)
  4. Кэти Перри ($57,5 млн)
  5. Pink ($57 млн)
  6. Ариана Гранде ($48 млн)
  7. Дженнифер Лопес ($43 млн)
  8. Леди Гага ($39,5 млн)
  9. Селин Дион ($37,5 млн)
  10. Шакира ($35 млн)

В рейтинге учитывается доход до вычета налогов, полученный с июня 2018 по июнь 2019 года. Гонорары агентов, менеджеров и юристов не вычтены. Суммы подсчитаны на основе данных Nielsen Music и Pollstar, а также бесед с организаторами, экспертами индустрии и многими из самих звезд.

Напомним, что 29-летняя певица Тейлор Свифт ранее возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей, в который вошли 100 музыкантов, актеров и спортсменов.

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