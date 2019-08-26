Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии журнала Forbes. В 2019 году она заработала $185 млн. Большую часть ей принесло турне Reputation Stadium Tour. Она более чем в два раза обогнала вторую самую высокооплачиваемую женщину в музыке — Бейонсе, которая заработала $81 млн. Год назад список возглавляла Кэти Перри, а Тейлор Свифт занимала вторую строчку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых певиц:

Тейлор Свифт ($185 млн) Бейонсе ($81 млн) Рианна ($62 млн) Кэти Перри ($57,5 млн) Pink ($57 млн) Ариана Гранде ($48 млн) Дженнифер Лопес ($43 млн) Леди Гага ($39,5 млн) Селин Дион ($37,5 млн) Шакира ($35 млн)

В рейтинге учитывается доход до вычета налогов, полученный с июня 2018 по июнь 2019 года. Гонорары агентов, менеджеров и юристов не вычтены. Суммы подсчитаны на основе данных Nielsen Music и Pollstar, а также бесед с организаторами, экспертами индустрии и многими из самих звезд.

Напомним, что 29-летняя певица Тейлор Свифт ранее возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей, в который вошли 100 музыкантов, актеров и спортсменов.