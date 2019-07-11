Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой звездой, по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг, в который вошли 100 самых высокооплачиваемых музыкантов, актеров и спортсменов. Возглавила рейтинг американская 29-летняя певица Тейлор Свифт — ее доход с 1 июня 2018 года составил $185 млн. Большую часть этой суммы Свифт заработала на мировом турне «Reputation Tour».

Вторую строчку в рейтинге заняла модель и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер Ее доход составил $170 млн. 21-летняя Кайли признана также самым молодым миллиардером в истории. Здесь Дженнер обогнала даже Марка Цукерберга — он попал в список Forbes в 23 года. Основной источник дохода Кайли Дженнер — собственный косметический бренд Kylie Cosmetics. На третьем месте расположились рэпер Канье Уэст и его $150 млн. Большую часть дохода Уэсту принесла линейка кроссовок Yeezy, выпускаемая совместно с Adidas. Уэст стал также героем обложки августовского номера Forbes. В первой десятке рейтинга оказались футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, боксер Сауль «Канело» Альварез, певец Эд Ширан, группа The Eagles и телеведущий Фил Макгроу. Совокупный доход всех селебритиc рейтинга составил $6,3 млрд. В нынешнем году порог рейтинга оказался рекордно высоким — $37,5 млн. При формировании рейтинга фиксировались суммы до вычета налогов и выплаты гонораров командам знаменитостей. Оценки основаны на данных компаний Nielson Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan, ComScore, а также информации инсайдеров отрасли, в том числе самих звезд.