В Чечне погиб разведчик-пулеметчик

В понедельник в Курганской области прошли похороны 22-летнего разведчика-пулеметчика Михаила Безельта. Он получил смертельные ранения, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве в Чечне.

Как сообщили “Ъ” знакомые разведчика-пулеметчика гвардии ефрейтора Михаила Безельта, в понедельник днем состоялись его похороны в деревне Костыгин Лог Целинного района Курганской области. «Проститься с ним пришли многие родственники и друзья. Часть наших одноклассников не смогли добраться, поэтому отправили венки»,— рассказал один из друзей погибшего десантника. По его словам, сейчас родные неохотно обсуждают происшедшее. «Насколько я знаю, он погиб при выполнении каких-то задач в Чеченской Республике, куда отправился в командировку буквально через месяц после свадьбы»,— заключил собеседник “Ъ”. Служил десантник по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии (принимала участие в двух кампаниях в Чеченской Республике, с 2004 года первой перешла на комплектование состава по контрактной системе).

Согласно заявлению, размещенному в официальной группе 76-й дивизии, военнослужащий погиб 21 августа при проведении «разведывательно-поисковых действий в труднодоступной гористой местности на территории Республики Чечня». «На СВУ подорвался отважный разведчик, пулеметчик, гвардии ефрейтор Михаил Безельт. Михаилу была оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован вертолетом. Врачи до последнего боролись за жизнь десантника, но наш товарищ скончался от полученных ранений. Боевые друзья, товарищи приносят свои соболезнования родным и близким. И навсегда запомнят Михаила как хорошего друга, сильного и мужественного человека, прошедшего не одну командировку. Это тяжелая утрата для подразделения, в котором служил десантник»,— отмечают сослуживцы погибшего.

По словам вдовы десантника Анны Безельт, которая дала комментарий агентству Ura.ru, ее муж после подрыва был жив еще около 40 минут — ему попал осколок в живот: «Его на вертолете отправили в госпиталь, но спасти не успели — умер от внутреннего кровотечения».

В штабе Южного военного округа, прокуратуре и военном следственном управлении воздержались от обсуждения инцидента.

Знакомые погибшего десантника отмечают, что были удивлены военной карьерой Михаила Безельта. «С детства он хотел стать прокурором. Он активно налегал на обществознание, изучал гражданское право, а после девятого класса ушел в колледж, после чего старший брат забрал его в Екатеринбург. При этом в семье у него не было военных — отец у него работал дальнобойщиком. Поэтому мы были удивлены, что после срочной службы он пошел на контрактную»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Игорь Лесовских, Екатеринбург