Еще один обвиняемый в насилии над полицейским на акции протеста признал вину

Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти во время несанкционированной акции 27 июля Иван Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке. Ранее сегодня вину в нападении на сотрудника полиции признал Данил Беглец.

Как сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова, дело господина Подкопаева будет рассмотрено судом 3 сентября.

Особый порядок предполагает полное признание вины и является смягчающим обстоятельством: обвиняемому могут назначить срок не выше двух третей от максимального. При особом порядке разбирательство проходит без исследования доказательств.

Первоначально Ивану Подкопаеву было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), потом его переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, Подкопаев на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии». При задержании он отрицал причастность к инциденту.

Протестные акции в Москве продолжаются с июля. Поводом послужил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других. После несанкционированного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Участников массовых беспорядков стало на одного меньше».