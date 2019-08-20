Участников массовых беспорядков стало на одного меньше

Мосгорсуд отклонил две жалобы фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Сергея Фомина и Данила Беглеца на избрание им ареста в качестве меры пресечения. Оба останутся в СИЗО до 9 октября. Следственный комитет переквалифицировал обвинение Данила Беглеца с «участия в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК) на «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК), завершив следствие. Теперь господину Беглецу грозит до пяти лет колонии, тогда как максимальный срок по прежней статье мог составить до восьми лет.

Мосгорсуд отклонил в понедельник жалобу на арест Данила Беглеца, оставив его в СИЗО до 9 октября. Также стало известно, что следователи переквалифицировали обвинение: если ранее он обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), то теперь ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Согласно новому обвинению, подсудимому грозит до пяти лет колонии вместо положенных по статье «о массовых беспорядках» до восьми лет.

По версии следствия, 26-летний индивидуальный предприниматель из Мытищ Данил Беглец толкнул рукой силовика. «Его личность установили — это сотрудник полиции Никитин»,— рассказал “Ъ” адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов. Адвокат сообщил, что сотрудники правоохранительных органов несколько раз ударили его подзащитного по ногам, когда тот находился в ОВД «Тверской». «Он не стал обращаться в правоохранительные органы, потому что не видит в этом смысла»,— пояснил “Ъ” адвокат. Господин Шарапов вновь заявил в суде, что по видеозаписи, на которой, по версии следователей, изображен его подзащитный, нельзя определить личность человека, толкнувшего полицейского. Подозреваемый не признал вину, объяснив, что оказался на акции случайно, когда «шел в метро».

На заседание в Мосгорсуд поддержать обвиняемого приехала его жена. Диана Беглец не работает, воспитывает двухлетнего сына и дочь, которой только исполнилось три месяца. Telegram-канал «Арестанты 212» объявил о сборе пожертвований в поддержку семьи подсудимого.

После заседания дело господина Беглеца отправили в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. «Следствие длилось десять дней, это очень быстро»,— отметил в беседе с “Ъ” господин Шарапов.

Напомним, что ранее в отдельное производство были выведены дела еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля — активистов Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которым также вменяется ч. 1 ст. 318 УК (о применении насилия к силовикам).

Параллельно в Мосгорсуде проходило рассмотрение жалобы еще одного фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках волонтера штаба политика Любови Соболь Сергея Фомина. По версии следствия, активист «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». В материалах дела есть видеозапись, на которой господин Фомин взял на руки годовалого ребенка своей двоюродной сестры, чтобы, по мнению обвинения, пройти через оцепление полиции (ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые передали господину Фомину своего ребенка. По словам Ольги Проказовой, сотрудники правоохранительных органов сообщили ей о возбуждении уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности, но позднее стало известно, что после допроса родителей в качестве свидетелей вопросов к ним у следствия не осталось). Сам господин Фомин был объявлен в розыск, но позже добровольно явился в полицию. Вину он не признал, но пообещал не участвовать в несогласованных митингах, если его выпустят под подписку о невыезде. Поручиться за активиста в Мосгорсуд пришли исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева и председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский — поручительства были приобщены к делу. Адвокат Алексей Веселов также ходатайствовал о приобщении петиции «Новой газеты» за прекращение уголовного дела о массовых беспорядках (на сайте «Новой газеты» ее подписали более 140 тыс. человек), но судья в приобщении отказал, назвав петицию «субъективной».

В суде адвокат поставил под сомнения материалы, которые следствие приводит в качестве доказательства беспорядков 27 июля. По его словам, несмотря на то что митинг прошел 27 июля, осмотр маршрута был проведен только 7 августа. «Сторона обвинения нашла царапины на припаркованных по маршруту шествия машинах»,— объяснил господин Веселов. Он попросил Мосгорсуд вновь рассмотреть дело (заседание в первой инстанции прошло 9 августа в Басманном суде), но судья отказал, а также оставил без изменения меру пресечения. Господин Веселов рассказал “Ъ”, что не верит в быстрое развитие дела. «Следствие продлят до января 2020 года»,— предположил он.

Елизавета Михальченко, Валентина Путреша