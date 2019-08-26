Плата за подключение к системам водоснабжения в Петербурге снизилась на 40%

Власти Петербурга, рассмотрев представленные ГУП «Водоканал Петербурга» расчеты, приняли решение расширить дифференциацию существующих ставок при установлении платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. В результате снижение платы за подключение на протяженность сети диаметром до 40 мм и менее открытым способом составило более 40%, сообщили в комитете по тарифам Петербурга.

Как отметил глава ведомства Дмитрий Коптин, принятые решения направлены, в первую очередь, на повышение доступности подключения к системе ХВС индивидуальных жилых домов. При этом Водоканалу поручено продолжить работу по снижению административных барьеров в отношении малого и среднего бизнеса, отметили в комитете.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оптимизация затрат ресурсоснабжающих компаний в Петербурге позволила в первом полугодии 2019 года сэкономить 1,5 млрд рублей, а за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года экономия ожидается в размере порядка 3 млрд руб.