Bentley, доступный каждому

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об иммерсивном знакомстве с концепт-каром Bentley.

27 млн устройств дополненной реальности будет выведено на рынок производителями в 2022 году. Такой прогноз дают аналитики IDC, подчеркивая, что все это время средний темп роста поставок в сегменте AR будет держаться на внушительной отметке 140%. И это без учета мобильных устройств, на которых технология дополненной реальности уже реализована довольно хорошо. AR уже не только вид развлечения, но и инструмент продаж. Например, недавно я рассказывал о приложении Wanna Kicks, в котором можно примерить на свои ноги виртуальные модели кроссовок и сразу приобрести понравившиеся пары.

Но если поэкспериментировать и купить обувь пользователь может себе позволить, то с машиной это пока маловероятно. Тем более если речь идет о люксовых моделях, например, такой, как Bentley. Между тем британская марка от прогрессивной технологии не отказывается, а направляет ее параллельным, не менее важным курсом. К своему 100-летнему юбилею вендор создал мобильное приложение дополненной реальности под названием Bentley 100 AR. Оно погружает пользователей в видение будущего автомобилей класса Gran Turismo. Все это на примере виртуального концепт-кара Bentley EXP 100 GT.

Приложение, как сейчас популярно, иммерсивное. Другими словами, пользователя вовлекают в самостоятельное исследование футуристической машины. Рассматривать ее можно как внешне, так и оценивая интерьер концепт-кара. Правда, прежде чем приступить к свободному визуальному знакомству, придется выслушать примерно пятиминутную аудиопрезентацию двух инженеров Bentley, которые рассказывают про особенности модели EXP 100 GT. Но и перед этим придется совершить еще одно обязательное действие — распечатать на листке формата А4 специальную метку для инструментов дополненной реальности. Так они поймут, куда и в каком положение проецировать виртуальный объект. Кстати, советую включить в настройках приложения HD-качество для большей реалистичности. Пусть по размеру это и будет небольшой автомобиль. Хотя есть вариант изучать трехмерную модель концепт-кара в масштабе 3:4. Но для этого нужно поместить эмблему настоящего автомобиля Bentley в трафарет на экране смартфона. То есть придется как минимум дойти до гаража, как максимум — приехать в шоурум бренда. А там и до продаж недалеко.

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