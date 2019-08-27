Флагман отечественного вертолетостроения

Одной из ключевых задач для российских авиастроителей является продвижение вертолетов отечественного производства на мировом гражданском рынке. Этой теме во многом будут посвящены экспозиция и летная программа холдинга «Вертолеты России» на авиасалоне МАКС-2019. Линейка техники «мирного назначения» будет включать в себя как абсолютно новые образцы, так и хорошо зарекомендовавшие себя машины. Среди них будет многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2, который эксплуатируется не только в России, но и за рубежом.

Ми-171А2 — это результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. Новая модель, которая с прошлого года серийно производится на Улан-Удэнском авиационном заводе, получила усовершенствованную силовую установку и трансмиссию, новую несущую систему, модернизированный комплекс радиолокационного оборудования, улучшенные летно-технические и эксплуатационные характеристики, в том числе по стоимости обслуживания. Одно из основных преимуществ нового вертолета — модернизированная силовая установка с цифровой системой управления ВК-2500ПС-03, которая является гражданской версией двигателей, устанавливаемых на боевые вертолеты типа Ми-28.

У нового двигателя увеличена мощность на крейсерском и номинальном режимах полета, обеспечена возможность продолжения взлета или полета в течение 60 минут на одном работающем двигателе. Силовая установка оснащена цифровой системой управления типа FADEC и высокой противопожарной защитой. Входные устройства двигателей снабжены специальными пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки.

Еще одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

Предмет особой гордости вертолетостроителей — новый интегрированный пилотажно-навигационный комплекс КБО-17. В его состав входит цифровой автопилот нового поколения ПКВ-171А с функцией резервирования, который позволяет без участия пилота выводить вертолет на заданную высоту, обеспечивать автоматическую коррекцию и стабилизацию полета, выполнять маневр «висение» в автоматическом режиме, равно как и осуществлять посадку. Применение этих новейших технологий улучшает устойчивость и управляемость вертолета, повышает безопасность эксплуатации техники, улучшает ситуационную осведомленность экипажа и снижает нагрузку на летчиков.

Вертолет Ми-171А2 является одним из первых сертифицированных конвертируемых вертолетов типа Ми-8/171. Всего за 60 минут кабина вертолета может быть переоборудована в транспортный, поисково-спасательный или пассажирский вариант. При установке дополнительного оборудования Ми-171А2 может быть использован для выполнения перевозок пассажиров (до 20 пассажиров на энергопоглощающих креслах), для транспортировки грузов до 4 тонн внутри грузовой кабины или до 5 тонн на внешней подвеске, для экстренной эвакуации до двух человек на медицинских модулях, для проведения поисково-спасательных работ и других целей.

Особое внимание разработчики современных вертолетов уделяют повышению безопасности авиатехники. В Ми-171А2 обеспечен повышенный уровень безопасности пилотов и пассажиров в случае аварийной посадки — для этих целей используются энергопоглощающие пассажирские кресла. Непрерывный бортовой контроль технического состояния систем вертолета позволяет заблаговременно прогнозировать появления неисправностей основных агрегатов и систем.

Кроме того, на вертолете установлены специальные устройства — ножи-тросорезы, которые при полетах на малых высотах могут спасти жизни летчиков и пассажиров от одной из самых распространенных аварий, связанных со столкновениями с линиями электропередачи.

Летно-технические характеристики Ми-171А2 Максимальная взлетная масса по категории А 13 000 кг Максимальная взлетная масса по категории В 13 500 кг Полезная нагрузка внутри грузовой кабины 4 000 кг Полезная нагрузка на внешней подвеске 5 000 кг Экипаж 2 чел. Количество пассажиров на энергопоглощающих креслах 20 чел. Количество перевозимых пострадавших на медмодулях 2 чел. Максимальная скорость 280 км/ч Крейсерская скорость 250 км/ч Практический потолок полета 6 000 м Дальность полета (с основными топливными баками) 800 км Дальность полета (с дополнительным топливным баком) 1060 км Скороподъемность при максимальной взлетной массе 13,9 м/с Допустимый диапазон температур эксплуатации ±50 °С Мощность двигателя ВК-2500ПС-03 на чрезвычайном режиме 2 700 л.с. открыть таблицу в новом окне Источник: Холдинг «Вертолеты России».

В новом вертолете учтены и самые главные требования коммерческих заказчиков, связанные с его экономической эффективностью в эксплуатации. Техническое обслуживание Ми-171А2 будет проводиться по техническому состоянию. Кроме того, за счет применения новых технологий и материалов уменьшен объем регламентных работ, снижена трудоемкость обслуживания и ремонта вертолета и его основных агрегатов. Увеличены сроки службы и самих агрегатов, и деталей конструкции, что значительно снижает потребность операторов вертолета в запасных частях.

Впервые вертолет Ми-171А2 был представлен на выставке HeliExpo-2012 в США в феврале 2012 года, а в мае 2018 года на HeliRussia-2018 в Москве первый серийный вертолет этого типа был передан в опытную эксплуатацию крупнейшему оператору вертолетов «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Одна машина уже поставлена в Казахстан, и до конца года планируется поставка в Индию.

Целевыми рынками сбыта Ми-171А2 являются активно развивающиеся страны: Китай, Индонезия, ОАЭ, Малайзия, Перу, Аргентина, Южная Корея. Идут переговоры по сертификации Ми-171А2 в Индии, Китае, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В конце 2018 года в Юго-Восточной Азии прошел первый в истории демонстрационный тур с участием Ми-171А2. Машина стартовала в Китае и проделала путь в 5 тыс. км с остановками во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии.