В последнюю неделю лета на Урале ожидаются похолодание и дожди

В Свердловской области в течение последней недели лета ожидаются похолодание и дожди. По прогнозам уральского гидрометцентра, 27 августа днем температура воздуха будет меняться от +11 до +16 градусов. В низинах и горах до +8. Ночь — от +2 до +7, при прояснении до 0. 28 и 29 августа днем — от +8 до +14. Ночью — от +4 до +9. На крайнем севере столбик термометра опустится до +1. Местами порывы ветра до 15 м/с.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями и дожди. Во вторник, 27 августа, днем — от +14 до +16. Ночью — от +5 до +7. 28 и 29 августа днем температура будет меняться от +10 до +12, а ночью — от +7 до +9. Ветер порывистый до 13 м/с.