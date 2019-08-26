В Абхазии снизили непредсказуемость

ЦИК Абхазии наконец назвал имена кандидатов, которые продолжат борьбу за пост президента республики. Это действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния. Впрочем, на момент официального брифинга, результаты выборов уже были секретом Полишинеля. Еще ночью штабы кандидатов сообщили предварительные результаты, и бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба, который был на третьем месте, признал свое поражение и поздравил оппозиционера Квицинию. Второй тур абхазских выборов, как ожидается, пройдет 8 сентября, и, по словам российских сенаторов, Москва продолжит строить с республикой добрососедские отношения вне зависимости от того, кто станет президентом.

О первых результатах президентских выборов в Абхазии, прошедших в воскресенье, сообщили вовсе не в ЦИК республики, а в штабе одного из кандидатов. Это был председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, который заявил о своем выходе во второй тур вместе с действующим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. «Мы получили данные с последних участков, опередили Олега Аршбу»,— сказали агентству «РИА Новости» в его штабе в три часа ночи. После этого сторонники господина Квицинии, собравшиеся возле его офиса в ожидании результатов, разошлись по домам.

Напомним, что всего в выборах участвовало девять кандидатов, что позволило называть эту кампанию самой непредсказуемой в истории частично признанной республики.

Согласно предварительным данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, разрыв между Раулем Хаджимбой, Алхасом Квицинией и Олегом Аршбой был крайне мал: первый набрал 26,6%, а второй и третий — между 24% и 25%.

Тем не менее штаб бывшего замминистра иностранных дел Абхазии Олега Аршбы согласился с поражением, сославшись на собственные данные.

«Мы параллельно провели собственный подсчет голосов,— сказал журналистам соратник кандидата Олег Барциц, который в случае победы господина Аршбы должен был стать вице-президентом.— Когда нам стало ясно, что есть минимальное различие (по сравнению со вторым местом.— “Ъ”), мы не стали дожидаться решения ЦИКа. Мы исходим из нравственных норм и постулатов, и поэтому решили поздравить наших друзей из "Амцахары". Мы поздравили в телефонном разговоре Алхаса Квицинию и пожелали ему удачи».

Однако сам ЦИК республики в 10 утра отметил, что официально пара победителей первого тура пока не определена. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия дал понять, что результаты, которые были известны на тот момент (выход во второй тур Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии), верны, и обнародовать их не позволяют лишь формальности. «Вся страна знает (результаты.— “Ъ”) без нас,— сказал он агентству "РИА Новости",— штабы сами знают, а пока не сформируем, пока точно не подытожим все, мы не можем заявлять». Он был прав, даже спикер народного собрания Абхазии Валерий Кварчия спокойно сообщил на своем брифинге: во второй тур выходят господа Хаджимба и Квициния,— не дожидаясь официальных данных. «Результаты были примерно ожидаемыми, было похоже, что в первом туре мы не решим вопрос президента. Так и получилось, теперь надо готовиться ко второму туру. Народу есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение»,— добавил господин Кварчия в беседе с ТАСС.

Официальные данные из ЦИКа поступили лишь в полдень — и они никого не удивили.

Во второй тур прошли Рауль Хаджимба с 23,85% голосов и Алхас Квициния с 21,9%. Явка составила 66,55%. Спикер Валерий Кварчия назвал датой проведения второго тура 8 сентября, однако глава ЦИК Тамаз Гогия вновь дал понять, что это пока официально не утверждено. «Второй тур в соответствии с законодательством пройдет в течение двух недель. Возможно, что и 8 сентября», — сказал он.

Российские наблюдатели, которые приехали на выборы в Абхазию, дали высокую оценку избирательному процессу. «Выборы не сопровождались нештатными ситуациями, мы их не заметили, и надеемся, что их не будет и в период между первым и вторым туром, а также после второго тура»,— сказал журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Сенатор Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что «кто бы ни победил на выборах, Россия будет строить с Абхазией добрососедские отношения, как это было принято». «Мы признали Абхазию еще в 2008 году, и наша политика в ее отношении не изменилась. Мы считаем Абхазию дружественным государством и приложим все усилия, чтобы развивать наши отношения в будущем»,— сказал господин Джабаров агентству ТАСС.

Однако не обошлось и без заявлений из соседнего Тбилиси, где по-прежнему считают Абхазию собственной суверенной территорией. «Верю, что настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии,— написала в Facebook президент страны Саломе Зурабишвили.— Мое главное желание и основная цель в том, чтобы это произошло в ближайшем будущем, в срок моего президентства, для чего я использую все пути и средства».

Кирилл Кривошеев