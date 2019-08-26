Обвиняемый в нападении на полицейского Беглец признал вину

Данил Беглец на суде признал вину в нападении на сотрудника полиции на несогласованной акции в Москве 27 июля, сообщает «Медиазона». Мужчина проходит по делу о массовых беспорядках, возбужденному после июльской акции. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), потом его переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Теперь обвиняемый планирует просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке (без исследования доказательств). Господину Беглецу грозит до пяти лет колонии. Если его дело будут рассматривать в особом порядке, то это снизит срок приговора (в таком случае он не может быть выше двух третей от максимального).

Протестные акции в Москве продолжаются с июля. Поводом послужил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других. После несанкционированного митинга 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

В августе Мосгорсуд отклонил жалобы двух фигурантов дела — Сергея Фомина и Данила Беглеца — на избрание им ареста в качестве меры пресечения. Оба останутся в СИЗО до 9 октября.

О ходе дела — в публикации “Ъ” «Участников массовых беспорядков стало на одного меньше».