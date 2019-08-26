Mail.ru Group: большинство россиян не могут провести лето без интернета

Российская компания Mail.ru Group совместно с фирмой ResearchMe провели исследование, согласно которому 52% россиян летом стремятся отключаться от средств связи и проводить больше времени на природе, однако получается это только у 17%. Свыше половины (58%) заявили, что не готовы делать перерыв в использовании гаджетов летом.

Опрос проводился в июле и августе 2019 года среди 4,2 тыс. пользователей рунета старше 14 лет.

Чаще всего летом россияне в интернете сидят в соцсетях (76%), смотрят видео (47%) либо фильмы и сериалы (46%). 46% слушают музыку, 42% играют в онлайн-игры. Также пользователи рунета любят общаться в мессенджерах (34%), совершать покупки онлайн (23%), смотреть ТВ (19%), играть в офлайн-игры (17%), слушать радио (12%) и проходить онлайн-обучение (8%).

Россияне летом стараются меньше смотреть телевизор (61%), а на даче чаще всего скучают по сервисам заказа такси (54%), доставке еды (36%) и продуктов из супермаркетов (28%). Недостает и онлайн-шопинга (23%), телемедицины (11%) и каршеринга (6%).

Евгений Федуненко