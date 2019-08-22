Суд не продлил арест счетов Абызова

Басманный суд Москвы не продлил арест счетов бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб.

«Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защитника о незаконности ходатайства следователя о необходимости продления срока наложения ареста на имущество и отказал представителю СКР в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн руб.»,— сообщил ТАСС один из адвокатов бывшего министра Сергей Дрозд. Также суд не стал продлевать срок ареста счета сына господина Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний.

Адвокат Михаила Абызова Александр Аснис — “Ъ FM”: «Суд задал следователю вопрос: у вас обвинение на 4 млрд руб., а на какую сумму у вас арестовано имущество? Следователь сказал: на 28 млрд руб. Справку он не предоставил, но вот озвучил такую сумму. Суд далее спрашивает: зачем арест на такое количество имущества, если вы можете обеспечить возможное взыскание уже арестованным имуществом? И в связи с несоразмерностью требований следствия о наложении ареста на имущество, которое стоит значительно больше, чем предъявлено в обвинении, суд отказал продлевать и тем самым снял арест с этого имущества. И я не исключаю, что ещё какое-то имущество может быть впоследствии выведено из-под ареста».

Напомним, Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Тогда Басманный суд отказался отпустить господина Абызова под залог 1 млрд руб. и поручительство Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Натальи Тимаковой, Чулпан Хаматовой.

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По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Сейчас бывший министр оставлен под стражей до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Об аресте недвижимости, акций и денег экс-министра читайте в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».