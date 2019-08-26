В Подмосковье водителей могут начать штрафовать с помощью камер за непропуск пешеходов

Водителей в Московской области могут начать штрафовать с помощью автоматических камер фото- и видеофиксации за непропуск пешеходов на зебре. Областные власти уже разрабатывают соответствующую инициативу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе подмосковного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Когда именно будет готов проект закона, в ведомстве не уточнили.

Кроме нарушений скорости камеры в зависимости от места установки будут также фиксировать проезд на красный свет, пересечение стоп-линий, стоянку и проезд на «вафельной» разметке. На магистралях камеры замечают проезд по обочине и нарушение рядности движения, на региональных дорогах — выезд на встречную полосу и проезд по обочине (при отсутствии на дороге ограждений).

«Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены»,— заявили в министерстве.

Ранее власти Москвы объявили, что до конца 2019 года в столице планируется установить еще 200 автоматических камер, которые будут высылать «письма счастья» за непропуск пешеходов. Как пояснили “Ъ FM» в Центре организации дорожного движения, городские власти пошли на это, поскольку пешеходы в московских ДТП по-прежнему страдают больше всех.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «За непропуском пешеходов проследят тщательнее».