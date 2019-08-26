На Ставрополье заведующую цехом осудили за попытку украсть пять тонн укропа

Заведующую цехом одного из сельхозпредприятий в Благодарненском городском округе Ставропольского края приговорили к двум годам условно за покушение на растрату в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело на подсудимую завели в мае этого года. В полицию позвонил владелец предприятия и сообщил, что с территории пытаются украсть несколько тонн семян укропа стоимостью 500 тыс. руб. Сотрудники полиции установили, что совершить кражу пыталась заведующая цехом предприятия.

Женщина наняла КамАЗ, организовала погрузку мешков с семенами. Грузовик уже готов был покинуть территорию склада, но на месте преступления случайно оказался руководитель предприятия и вызвал полицию. Подсудимая полностью признала вину и призналась, что собиралась похитить и продать 5 т семян, а деньги потратить на личные нужды.

Дарья Голякова