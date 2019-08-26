PERMM может сменить директора

По данным "Ъ-Прикамье", в ближайшее время у ПГБУК «Музей современного искусства PERMM» может смениться директор – учредитель музея: министерство культуры края планирует перевести директора PERMM Веру Никольскую на должность в другом учреждении культуры.

В минкульте эти сведения не прокомментировали. Связаться с госпожой Никольской "Ъ-Прикамье" не удалось. Арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева от комментариев отказалась.

Информированный источник в кабмине эти сведения прокомментировал так: «Пока не очень понятно. Но вполне возможно».

Предполагается, что в случае ухода директора нового власти искать не будут и, как в случае с Пермским театром оперы и балета, в музее будет единоличная форма управления. В данном случае руководителем может стать арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Напомним, после ухода из театра худрука Теодора Курентзиса учреждением остался руководить исполнительный директор Андрей Борисов.

Вера Никольская трудоустроилась в музее в декабре 2017 года. До этого она руководила пермской школой №77.