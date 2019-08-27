«Мы гордимся тем, что прорыв отечественного авиастроения происходит при финансовой поддержке Новикомбанка»

Новикомбанк выступает генеральным финансовым партнером Международного авиационно-космического салона (МАКС) 2019 года, который проходит с 27 августа в Жуковском. Главный хит нынешнего салона — самолет МС-21, который впервые демонстрируется широкой публике. Новикомбанк, как опорный банк госкорпорации «Ростех», финансирует создание этого перспективного российского авиалайнера, превосходящего по многим характеристикам существующие аналоги, рассказала в интервью “Ъ” председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

— Новикомбанк уже достаточно давно выступает партнером МАКС. Какие у вас ожидания от нынешнего мероприятия?

— Да, мы действительно уже десять лет поддерживаем МАКС, этот год для нашего сотрудничества будет юбилейным. Наш интерес к этому мероприятию, конечно, не случаен. Авиационный кластер — один из ключевых в деятельности нашего акционера госкорпорации «Ростех», поэтому кредитование авиастроительных предприятий — одно из ведущих направлений в работе банка. За шесть месяцев 2019 года объем финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям авиационного кластера, составил 116 млрд руб., а общий объем выданных им гарантий за два года превысил 40 млрд руб.

В рамках МАКС-2019 Новикомбанк планирует подписание контрактов общим объемом около 50 млрд руб., в том числе с корпорацией «Иркут», производителем авиалайнера МС-21.

— Самолет МС-21 — это ключевая интрига салона, ведь именно в этот раз можно будет увидеть самолет воочию. Расскажите подробнее об участии Новикомбанка в реализации данного проекта.

— Производство МС-21 — это без преувеличения прорыв отечественного авиастроения. Вы, наверное, знаете, что даже иностранные партнеры проявляют к нему большой интерес. Поэтому мы гордимся тем, что такой масштабный проект госкорпорацией «Ростех» реализуется при участии Новикомбанка. Безусловно, мы внимательно следим за его развитием.

Напомню, что МС-21 — это самолет, который вобрал в себя все передовые разработки в области авиастроения. В частности, двигатель ПД-14, созданный для этого авиалайнера также при участии Новикомбанка, уникален тем, что имеет инновационную систему управления.

— Сегодня в летных испытаниях участвуют три МС-21–300, завершается постройка четвертого опытного образца. Правильно ли я понимаю, что Новикомбанк не только поддерживает производство самолета, но и финансирует его поставки авиакомпаниям?

— Совершенно верно. Новикомбанк глубоко погружен в этот проект и оказывает ему поддержку сразу в нескольких направлениях. На прошлом МАКС Новикомбанк подписал соглашение на $3,8 млрд с ООО «Авиакапитал-Сервис» об организации финансирования поставок МС-21 «Аэрофлоту». Авиаперевозчик получит в операционный лизинг 50 самолетов до 2026 года. Более того, уже сегодня число заказов, по которым получены авансовые платежи, составляет 175 машин. Мы считаем, что это очень перспективный проект.

— При этом Новикомбанк не только активно поддерживает развитие гражданской авиации, но и в целом глубоко вовлечен в тему диверсификации, главной целью которой объявлено значительное наращивание гражданской продукции. Можно ли уже говорить о первых результатах этого проекта?

— Да, первые результаты внушают нам оптимизм. У Новикомбанка уже сформирован большой портфель таких проектов — только за 2018 год мы профинансировали 35 гражданских проектов почти на 130 млрд руб.

Я напомню, что госкорпорация «Ростех» поставила перед собой серьезную цель — достичь 50-процентной доли гражданской продукции в выручке уже к 2025 году, и Новикомбанк оказывает ей всестороннюю поддержку в реализации этой амбициозной задачи. Мы понимаем, как важно наладить эффективное сотрудничество для ее выполнения. Стратегические задачи госкорпорации автоматически становятся стратегическими задачами банка. В первую очередь Новикомбанк полностью адаптировал линейку своих продуктов для того, чтобы предприятия «Ростеха» получали финансовые ресурсы в соответствии со своими потребностями. Благодаря в том числе поддержке Новикомбанка «Ростех» с опережением выполняет взятые на себя обязательства. Например, в начале августа наш стратегический партнер холдинг «Вертолеты России» досрочно передал партию из пяти вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода по контракту с ГТЛК, предусматривающему обновление авиапарка российских регионов.

В целом, как недавно докладывал глава «Ростеха» Сергей Викторович Чемезов президенту России, выручка «Ростеха» от реализации гражданской продукции уже приблизилась к 30%.

— Расскажите о наиболее ярких проектах Новикомбанка в рамках диверсификации?

— В авиастроении это, конечно же, самолет МС-21, пассажирские самолеты Ил-114, Ил-76 и многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-62. В сфере «Жилье и городская среда» Новикомбанк поддерживает проекты «Умный город» и «Энергосервис». Мы финансируем строительство перинатальных центров, центров паллиативной медицины и многие другие проекты.

Еще один знаковый пример — наше сотрудничество с заводом по производству холодильной техники POZIS. Стабильная финансовая поддержка Новикомбанка помогает заводу производить качественную, высокотехнологичную продукцию, широко востребованную за рубежом: в странах Евросоюза, Индии, Китае. Уже второй год POZIS осуществляет поставку холодильников, в том числе винных, в Италию, которая является одним из мировых лидеров по производству бытовой техники.

Имея статус уполномоченного банка во всех госпрограммах поддержки промышленности, Новикомбанк предлагает клиентам оптимальные условия финансирования проектов диверсификации. Например, сейчас мы кредитуем проект POZIS по организации нового производства в рамках программы Фонда развития промышленности. Думаю, эта программа заинтересует многих наших партнеров, поскольку она позволяет получить льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств.

— Как Новикомбанку удается поддерживать такие сложные проекты, учитывая, что регулирование банковского сектора становится жестче?

— Это действительно нетривиальная задача, и мы находимся в постоянном диалоге с регулятором и банковскими ассоциациями на тему того, как адаптировать требования к компаниям высокотехнологичных отраслей. Помогает поддержка акционера. Мы все знаем, что исторически такие предприятия имеют невысокую рентабельность, а значит, очень чувствительны к ценовым параметрам финансирования. На наш взгляд, необходимо смягчение банковского законодательства в части предоставления им льгот и снижение нагрузки на кредиторов в части требований по формированию резервов. Мы все понимаем, что диверсификация — это национальный проект, а значит, для его эффективной реализации необходима слаженная работа всех участников.

При этом хочу сказать, что в целом мы рассматриваем участие Новикомбанка в национальных проектах как одну из важнейших точек роста. Известно, что «Ростех» задействован практически во всех таких проектах. Недавно Сергей Викторович докладывал главе государства о серьезных успехах в области здравоохранения, прорывах в цифровой экономике, об улучшении демографической ситуации в связи с вводом в эксплуатацию качественных перинатальных центров в регионах. Абсолютно логично, что Новикомбанк, как опорный банк «Ростеха», играет одну из ключевых ролей в поддержке эффективной реализации этих и других национальных проектов.

— С 2016 года вы возглавляете опорный банк «Ростеха», и за это время Новикомбанк поднялся с 36-го на 22-е место по размеру активов. За счет чего это произошло?

— В 2017 году наш акционер утвердил стратегию развития Новикомбанка, ключевой целью которой стало усиление позиций банка в рамках стратегического партнерства с предприятиями «Ростеха». Наша главная задача — обеспечить максимально доступные и выгодные условия финансирования для всех компаний госкорпорации. Результаты работы банка подтверждают верность выбранной модели: за первое полугодие объем средств, предоставленных предприятиям «Ростеха», в 1,8 раза превысил показатель за аналогичный период 2018 года.

Укреплению позиций банка способствовало и уникальное сочетание многолетнего опыта и компетенций в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий России с возможностями государственного банка, интегрированного в многоотраслевую высокотехнологичную госкорпорацию. Рост активов, который продемонстрировал Новикомбанк, подтверждает правильность нашей стратегии и делает реалистичным достижение цели войти в топ-10 российских банков, в том числе за счет расширения региональной сети.

Важно отметить, что этот скачок действительно можно назвать качественным. Мы не только формально нарастили активы, но и показываем устойчивую прибыль. По итогам первого полугодия Новикомбанк заработал 5,6 млрд руб. чистой прибыли, что почти в четыре раза лучше финансового результата первой половины 2018 года. Активы нетто Новикомбанка на 1 июля 2019 года выросли до 448,0 млрд руб., кредитный портфель — до 312,7 млрд руб., а чистые процентные доходы по сравнению с первым полугодием 2018 года выросли на 76% — до 8,9 млрд руб.

— За то время, что вы возглавляете Новикомбанк, банковский рынок принципиально изменился, многие частные банки перешли в государственное владение, и сейчас много говорится о новых нормах конкуренции. Как Новикомбанк работает в этих условиях?

— Прежде всего политика стимулирующего регулирования реального сектора экономики, которую сейчас проводит ЦБ РФ, стала возможной именно благодаря его усилиям по оздоровлению банковского сектора. Вы правы: ряд крупных банков перешел из частных рук в государственные и многие воспринимают это как угрозу здоровой конкуренции. Однако очевидно, что развивать кредитование, способствующее экономическому росту, могут только устойчивые банки с достаточным уровнем капитала. Важно также то, что Банк России применяет дифференцированный подход к регулированию, который учитывает масштабы деятельности кредитных организаций и специфику бизнес-модели их заемщиков. Благодаря этому конкурентные условия на рынке банковских услуг выравниваются. Сегодня каждый может найти банк, наиболее соответствующий его потребностям, будь то крупная компания, предприятие МСП или частное лицо.

Действительно, новая реальность — это вызов для всех. Я не могу сказать, что работать стало легче и проще. Однако задача каждого из участников рынка — наращивать качественные активы, формировать здоровый капитал и улучшать рентабельность бизнеса в целом. Новикомбанк эти задачи решает вполне успешно — об этом свидетельствуют независимые оценки внешних аналитиков. Новикомбанк получил высокие рейтинги агентств АКРА, «Эксперт РА» и Moody`s, которые говорят сами за себя.

Надеюсь, что по итогам участия в МАКС-2019 наши позиции станут еще более прочными, а достигнутые договоренности лягут в основу дальнейшего развития Новикомбанка и будут способствовать успешной реализации наших долгосрочных планов.

Интервью взяла Ольга Иванова