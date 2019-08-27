«Мы на пороге третьей революции в аэрокосмическом секторе» Airbus прогнозирует спрос в России на уровне 1 тыс. самолетов в ближайшие 20 лет

Глава представительства Airbus в России Жюльен Франьятт считает, что Россия продолжит оставаться самым привлекательным авиационным рынком на территории бывшего СССР еще как минимум 20 лет. По оценкам компании, к 2037 году количество россиян, пользующихся воздушным транспортом, вырастет более чем вдвое.

—Каков прогноз компании по рынку авиатехники в мире?

— Если мы посмотрим на мировой рынок, то увидим, что спрос на новые лайнеры в ближайшие 20 лет оценивается в 37 390 новых пассажирских и грузовых самолетов. К числу драйверов роста следует отнести рост расходов населения в 2,4 раза в странах с формирующейся рыночной экономикой, а также более высокие реальные доходы и почти двукратное увеличение среднего класса во всем мире. На долю развивающихся стран будет приходиться более 60% экономического роста, а количество поездок на душу населения в этих странах увеличится в 2,5 раза.

Как видим, сегодня наблюдается растущая тенденция к использованию воздушных судов для самых разных целей, причем современные самолеты размывают границы между рыночными сегментами. Так, узкофюзеляжные лайнеры очень часто используются при дальних перелетах, в то время как широкофюзеляжные самолеты могут эксплуатироваться и на короткие расстояния, которые ранее обслуживались исключительно узкофюзеляжными судами. Эти реалии побудили нас разработать новую категоризацию воздушных судов — малые, средние, большие и сверхбольшие, которая более точно отражает особенности эксплуатации самолетов авиакомпаниями.

В сегменте «малых» самолетов, где конкурирует большинство современных узкофюзеляжных лайнеров, спрос прогнозируется на уровне 28 550 машин. Что касается «среднего» сегмента, который характеризуется большей вместимостью и дальностью полетов, он представлен младшими моделями широкофюзеляжных лайнеров и дальнемагистральными узкофюзеляжными самолетами. В этом сегменте Airbus прогнозирует спрос на уровне 5480 пассажирских и грузовых воздушных судов. Что касается дополнительных провозных мощностей и увеличенной дальности полета, мы выделяем сегмент «больших» воздушных судов, где представлено большинство эксплуатируемых сегодня A350. Здесь мы оцениваем потребность рынка на уровне 1760 самолетов. В сегменте «сверхбольших» самолетов с высокой провозной способностью и максимальной дальностью полета, таких как A350–1000, в ближайшие 20 лет Airbus ожидает спрос на уровне 1590 машин.

— А по рынку в России и СНГ?

— На этих рынках мы видим рост в секторе воздушного транспорта. Туризм и бизнес остаются ключевыми факторами, которые способствуют росту спроса на новое поколение более экономичных самолетов. В ближайшие 20 лет авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 пассажирских лайнеров на общую сумму $175 млрд. В течение следующих двух десятилетий пассажиропоток в России и СНГ будет расти в среднем на 4,1% в год, причем основной вклад в это развитие будет вносить именно Россия. К 2037 году число тех, кто предпочитает авиаперелеты другим видам транспорта, увеличится более чем вдвое.

В России и СНГ в сегменте «малых» самолетов, где сегодня конкурирует большинство узкофюзеляжных лайнеров, мы ожидаем спрос на уровне 998 новых пассажирских самолетов. В «среднем» сегменте, где, как мы и говорили, представлены младшие модели широкофюзеляжных лайнеров и дальнемагистральные узкофюзеляжные самолеты, такие как A321LR и XLR, Airbus оценивает спрос в 140 машин. На рынке «больших» самолетов, которые представлены в основном моделями A350–900 и A330–900, мы ожидаем потребность в 39 пассажирских самолетах. Если говорить о «сверхбольших» лайнерах, таких как A350–1000, мы предвидим спрос на уровне 44 самолетов.

Если говорить только о России, то здесь предполагаемый спрос в ближайшие два десятилетия составит около 1000 единиц, большинство из которых придется как раз на самолеты малой размерности.

— Повлияли ли торговые войны на показатели продаж самолетов в мире и какое влияние они могут оказать в будущем?

— В торговой войне нет победителей. Такая ситуация в целом является нездоровой для бизнеса. Все представители этой отрасли — от производителей до авиакомпаний и пассажиров — процветают в атмосфере стабильности и торгового сотрудничества, а не конфликта. Всяческое подталкивание к торговому конфликту угрожает здоровому развитию всей аэрокосмической промышленности. Как известно, долгосрочное планирование является ключевым моментом в авиационной отрасли. Авиакомпании строят планы на пять-десять лет вперед и даже больше, точно так же, как и авиапроизводители.

Из-за введения пошлин и в отсутствие конкуренции растут цены. В таких условиях ценность, которую авиакомпания приносит конкретным направлениям и странам, снижается. Это сказывается и на пассажирах. Что уж тут говорить, даже налоговые поступления в государства сокращаются. Словом, не выигрывает никто. Компания Airbus всячески выступает за здоровую деловую обстановку.

— За какими трендами следят производители новых моделей?

— Сегодня мы на пороге третьей революции в аэрокосмическом секторе: это технологические разработки на стыке сразу нескольких дисциплин в сочетании с нарастающей глобализацией и прорывными инновациями в сфере гражданской авиации. Среди ключевых трендов, стоящих у истоков третьей революции,— цифровизация, устойчивое развитие и городская воздушная мобильность.

Интервью взял Алексей Екимовский