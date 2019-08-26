«Возвращение старого пенсионного возраста, но в рассрочку»

Чуть больше месяца осталось у Минтруда, чтобы ответить Дмитрию Медведеву на предложение ввести четырехдневную рабочую неделю. С такой идеей премьер-министр выступил в начале лета, а на минувшей неделе снова вернулся к этой теме. Он поручил профильному министерству и бизнес-объединениям проработать вопрос. По словам Медведева, это вполне возможно даже с сохранением текущего уровня зарплат, но «не сию секунду». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает такое заявление предсказуемым.

С трудом и отдыхом россиян в последние годы происходит какая-то чехарда. Предложение объявить 31 декабря выходным сменяется идеей сокращения длинных праздников. Увеличение пенсионного возраста сопровождается анонсом нового нерабочего дня для диспансеризации. А этим летом в Белом доме озаботились вопросом сокращения рабочей недели. Причем на полном серьезе. Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября проработать вопрос и представить позицию, согласованную с профсоюзами и работодателями. Понять мотивы Дмитрия Анатольевича несложно. Нарастающие в обществе протестные настроения буквально заставляют премьера предложить народу какую-то новую «конфетку». А то закончится отпускной сезон, пройдут региональные выборы, и взор недовольных граждан легко может сфокусироваться на правительстве.

Номинально-то за бесконечно непростую экономическую ситуацию в стране отвечает именно оно. А никаких финансовых рычагов для народного успокоения у кабинета нет. Собственно, сакраментальное «денег нет, но вы держитесь» не только ведь к простым россиянам относится, но и к самому Медведеву и его министрам. Вот в поисках новой точки опоры обитатели Белого дома и обратились к теме сокращения рабочих дней. Причем логика идеи в целом понятна. Если не считать требований протестующих либералов, то главной претензией к верхам продолжает оставаться пенсионная реформа — именно ее надо как-то закамуфлировать, чтоб успокоить лояльное большинство. И если правительственные пиарщики чуть-чуть поднатужатся, то наверняка смогут донести до народа, что переход на четыре рабочих дня — это практически возвращение старого пенсионного возраста, но в рассрочку.

А если не получится, то, конечно, придется искать что-нибудь еще в том же духе. Например, развернуть общественную дискуссию про безусловный доход. Хотя нет, поздняя пенсия и безусловный доход как-то совсем противоречат друг другу. Да и тема короткой рабочей недели еще далеко не исчерпана. Например, никто пока не сказал, какой именно день станет новым выходным. По умолчанию рассуждают про пятницу. Но можно же подойти иновационно и назначить его на среду — вот это будет ход.

В понедельник отходим от выходных, во вторник готовимся к отдыху, в четверг снова начинаем трудиться и уже в пятницу держим низкий старт перед уикендом по старинке. Почему бы не попробовать?

Потом отменим, если не понравится. Помните, что с медведевским временем случилось? Почему бы и с рабочей неделей не поэкспериментировать в том же духе. Как в Гамбии — там бывший национальный лидер четыре года назад ввел четырехдневную неделю. Правда, не по инновационным, а по сугубо религиозным причинам — чтобы мусульманскому большинству удобнее молиться было. А потом пришел новый президент и указ своего предшественника отменил. Но сокращенную пятницу все-таки оставил. Чем не вариант?