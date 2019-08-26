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Сибирская политика

Новосибирцы вышли на пикет против выселения из квартир Минобороны

Жители поселка Пашино в Калининском районе Новосибирска провели пикет против выселения из служебных квартир Минобороны России. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал один из организаторов акции Алексей Куликов.

По оценке организаторов, на пикет пришли около 130 человек. В частности, участники акции держали плакаты «Встань на защиту тех, кто когда-то защищал Родину! Сегодня выселяют их, завтра — тебя» и «Минобороны, не делайте людей бомжами». Представителей военного ведомства на пикете не было.

В оргкомитете объяснили, что три года назад Минобороны России выпустило внутренний приказ, согласно которому квартирам в поселке Гвардейский в черте Пашино присвоили статус служебных. Позднее ведомство начало подавать иски о выселении жителей.

«Это был военный городок. По истечению срока службы военные получали право собственности на эти квартиры. Люди отслужили, вышли на пенсию, живут в этом военном городке всю жизнь, а теперь их будут выселять без предоставления другого жилья»,— заявил Алексей Куликов. По словам собеседника, организаторы хотят провести еще три акции протеста, но даты пока неизвестны.

Юлия Сасевич


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