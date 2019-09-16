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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Сегодня исполняется 55 лет председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев:

— Поздравляю настоящего профессионала и надежного товарища с круглой датой — две пятерки! Максим, почти 20 лет мы знаем друг друга. Хочу особо отметить твою колоссальную энергию! А также твои богатые знания, огромный опыт, глубокий взгляд на вещи и всегда взвешенную оценку. Ты — лидер сильной команды и ориентир для многих. От всей души желаю тебе реализации задуманного и новых достижений! Пусть семейное счастье, тепло домашнего очага, крепкое здоровье и близкие друзья станут в этом мощной поддержкой. Желаю тебе всех благ!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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