Сегодня исполняется 55 лет председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев:

— Поздравляю настоящего профессионала и надежного товарища с круглой датой — две пятерки! Максим, почти 20 лет мы знаем друг друга. Хочу особо отметить твою колоссальную энергию! А также твои богатые знания, огромный опыт, глубокий взгляд на вещи и всегда взвешенную оценку. Ты — лидер сильной команды и ориентир для многих. От всей души желаю тебе реализации задуманного и новых достижений! Пусть семейное счастье, тепло домашнего очага, крепкое здоровье и близкие друзья станут в этом мощной поддержкой. Желаю тебе всех благ!

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