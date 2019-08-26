Эксперты нашли монтаж в записи, на которой чиновница назвала жителей Тулуна «быдлом»

Экспертиза обнаружила признаки монтажа в аудиозаписи с голосом начальника управления пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, на которой она якобы негативно отзывается о пострадавших от наводнения жителях города Тулун. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко на пресс-конференции.

«Мы получили предварительные результаты в пятницу. Из них следует, что запись смонтирована. Для большей объективности я попросил провести еще одну или две экспертизы. На это уйдет еще не меньше недели»,— сказал губернатор. Новое исследование определит подлинность записи и наличие признаков монтажа. В зависимости от результатов этой экспертизы будет принято соответствующее решение.

Напомним, 15 августа на одном из Youtube-каналов появилась аудиозапись, на которой женщина называет жертв паводка в Тулуне, пришедших на встречу с президентом России Владимиром Путиным, «бичевней» и «быдлом». В подписи к ролику утверждалось, что голос женщины принадлежит Ирине Алашкевич. Запись получила общественный резонанс, после этого губернатор поручил провести служебное расследование.

Госпожа Алашкевич на время проведения проверки находится в отпуске. Ранее она называла аудиозапись фальсификацией и провокацией со стороны сил, «раскачивающих социально-политическую ситуацию» в Иркутской области.

Илья Галагуз