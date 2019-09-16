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Предметное содержание

Выставка «Андрей Гросицкий. Порядок вещей» откроется в галерее Artstory 19 сентября. Приуроченный к 85-летию со дня рождения художника, проект представит главные произведения одного из основателей московского нон-конформизма и русского поп-арта.

В центре внимания художника оказываются самые обыкновенные вещи — предметы домашнего обихода, облупившиеся стены, старые музыкальные инструменты, ключи, замки или даже просто куски ржавого металла. Не создавая точный портрет вещи, Гросицкий наделяет ее новым смыслом, раскрывая содержание модели при помощи нового пластического языка, построенного на соотношении пространства и предмета. Многие работы экспонируются впервые.

Имя

Дар человечности

В издательстве «Гамма-пресс» вышел сборник «…Если сказать по чести…», посвященный директору Библиотеки иностранной литературы Екатерине Гениевой (1946–2015). Здесь она проработала 43 года. В книге собраны воспоминания друзей, коллег и единомышленников. Людмила Улицкая отмечает не только профессионализм Гениевой, но и уникальный человеческий дар: «люди в ее присутствии старались быть лучше». Владимир Познер — что главными людьми для Гениевой были «не чиновники, а читатели библиотеки». Часть воспоминаний посвящена общению Гениевой с протоиереем Александром Менем, с которым ее связывала многолетняя дружба.

Раритеты

Ткань эпох

В музее Эрмитаж 18 сентября откроется выставка «Шпалеры XIX–XX веков из собрания Эрмитажа». Она впервые представит коллекцию редких шпалер двух столетий, в которой преобладают работы французских мастеров. 20 экспонатов расскажут о европейском шпалерном ткачестве трех разных направлений, которые классифицируют как историзм, модерн и модернизм. Некоторые шпалеры поступили в музей из частных российских коллекций, некоторые прежде украшали Зимний дворец, включая первую в собрании Эрмитажа шпалеру Жана Люрса «Блеск огня». Также на выставке будут показаны и приобретенные для музея ковры.

Голос

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Пению нужно отдать практически всю жизнь»

Российская оперная певица Хибла Герзмава, чье мировое турне начинается на этой неделе

Смотр

Грани Дании

«Пока не наступили холода», режиссер Михаэль Ноер Фото: Danmarks Radio

Фестиваль датского кино Danish Wave стартует в кинотеатре «Иллюзион» 18 сентября. Он объединит последние и наиболее яркие работы современных датских режиссеров. Откроет его лента «Счастливчик Пер» — масштабная кинодрама о молодом искателе счастья и свободы в Копенгагене XIX века. Среди наиболее заметных премьер в афише фестиваля числятся костюмированная драма известного датского режиссера Михаэля Ноэра «Пока не наступили холода», детектив «Журнал 64» о приключениях сыщиков Мёрка и Ассада из отдела Q, берущегося за самые невероятные дела, а также социально-политический триллер «Сыны Дании» от молодого режиссера Улаа Салим.

Вещь

Фото: MMOMA

«Озирис» (2001) и другие работы скульптора Алексея Григорьева представлены в образовательном центре Московского музея современного искусства на выставке «В поисках обитаемого пространства. Скульптор Алексей Григорьев».

Анонсы

16.09

В Концертном зале имени Чайковского концерт Юлии Лежневой с Российским национальным оркестром под управлением Михаила Шехтмана.

17.09

В Мультимедиа Арт музее открытие выставки «Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо. 1930–1980-е годы».

18.09

В Музее декоративно-прикладного искусства фестиваль китайской живописи гунби представит работы современных художников КНР, работающих в древнем стиле «прилежной кисти».

19.09

«Между нами музыка» , 2015 год Фото: Buckeye Pictures/FilmNation Entertainment/Waypoint Entertainment

В прокат выходит кинодрама «Между нами музыка» (в ролях — Натали Портман, Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт).

20.09

В галерее Дейнеки (Курск) — выставка «Шедевры русской живописи из отдела личных коллекций ГМИИ им. Пушкина» при участии культурной платформы АРТ-ОКНО, проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

22.09

В Малом театре премьера спектакля «Игроки». Постановка Владимира Драгунова, в главной роли Игорь Петренко.