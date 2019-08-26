Маткапитал поднялся в горы

Эффект от введения материнского капитала в республиках Северного Кавказа оказался более заметным, чем по России в целом. Такой вывод содержится в исследовании «Динамика рождаемости на Северном Кавказе: играет ли роль материнский капитал?» Центра по изучению проблем народонаселения МГУ.

В работе анализируется динамика рождаемости первых, вторых и последующих детей — оказалось, что почти во всех регионах Северного Кавказа после старта программы материнского капитала выросло число рождений третьих и последующих детей. Такая интенсификация рождаемости может быть следствием запуска в 2008 году программы, которая предполагает денежную выплату за вторых и последующих детей. В ряде регионов Северного Кавказа среди матерей, на чей период репродуктивной активности пришлось введение маткапитала, доля родивших второго и третьего ребенка выше, чем у предыдущих поколений. Например, в Кабардино-Балкарии произошло повышение доли родивших второго ребенка среди женщин 1976–1980 и 1981–1985 годов рождения (до 74% и 60% соответственно). Похожая межпоколенческая динамика наблюдалась в Северной Осетии и Чечне. В Ставропольском крае снижение доли родивших второго ребенка в более молодых поколениях сменилось ее повышением в поколении 1976–1980 годов рождения (до 65,3%).

Отметим, что данные о влиянии материнского капитала в отдельных регионах сложно сопоставить с общероссийскими. Несмотря на длительный период существования программы и ее популярность (участниками стали более 6 млн человек, а общие расходы федерального бюджета превысили 1 трлн руб.), пока не существует однозначных оценок ее эффективности. В РАНХиГС полагали, что эффект от введения материнского капитала несомненен, эксперты же ВШЭ отрицали значимость финансовых стимулов для рождаемости или признавали их влияние на сдвиг календаря рождений, но не на их количество (см. “Ъ” от 4 декабря 2015 года). В последней опубликованной по этой теме работе эксперты Российской экономической школы утверждают, что материнский капитал внес 20-процентный вклад в прирост рождаемости в 2007–2012 годах. Впрочем, даже такая высокая оценка не дает оснований анализировать влияние материнского капитала в нынешний период — напомним, программа недавно была продлена до конца 2021 года.

Анастасия Мануйлова