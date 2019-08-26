«Мираторг» теряет в весе

Активная консолидация в агробизнесе сказывается на расстановке сил среди игроков рынка. По оценкам Infoline, АПХ «Мираторг» — первый по выручке в отрасли — в 2019 году может уступить место группе «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Если выручка «Мираторга» может вырасти только на 7%, до 119,41 млрд руб., то оборот «Русагро» после нескольких сделок по слиянию и поглощению увеличится до 120–125 млрд руб.

Тройка крупнейших агрохолдингов России по обороту в 2019 году может измениться, следует из расчетов в рейтинге Infoline. По данным аналитиков, занимающий первую строчку АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников в 2018 году сократил выручку на 0,5%, до 111,6 млрд руб. без НДС. По прогнозам, по итогам 2019 года выручка «Мираторга» может вырасти до 7%, до 119,41 млрд руб. Занимающая третье место ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича может увеличить выручку с 83 млрд до 120–125 млрд руб.

Другой крупный производитель мяса и мясных изделий — группа «Черкизово» семьи Михайловых — сейчас на втором месте рейтинга. В первом полугодии группа увеличила выручку на 25,1%, до 55,7 млрд руб. Как отмечают в Infoline, хотя к концу года темпы роста немного снизятся, «Черкизово» сможет побороться с «Русагро» за первое место по выручке, если оборот «Мираторга» не увеличится минимум на 8–10%. В «Русагро» не дают прогнозов, в «Мираторге» и «Черкизово» на вопросы “Ъ” не ответили.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что «Мираторг» находится в активной инвестиционной фазе: холдинг удваивает свиноводческий дивизион, увеличивает поголовье мясного крупного рогатого скота, инвестирует в производство. Все это приведет к резкому росту выручки после 2019 года, считает он.

Динамику «Русагро» в Infoline объясняют консолидацией масложировых активов «Солнечных продуктов» (бренды «Россиянка», «Московский провансаль»), развитием молочного сегмента и покупкой 22,5% производителя свинины ГК «Агро-Белогорье» (более 70% у основателя Владимира Зотова). «Черкизово» в 2018 году приобрело «Алтайский бройлер» у холдинга «Приосколье», получило курский комплекс «Белой птицы» (считалась подконтрольной экс-совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву) и купило 75% петербургской ГК «Самсон — продукты питания», которая управляет мясокомбинатом «Всеволожский». Как отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, период консолидации идет во всех секторах АПК: рынки по большей части насыщены, а цены на основные продукты либо не растут, либо снижаются.

Помимо изменений в первой тройке в Infoline ожидают, что в десятку крупнейших компаний отрасли по выручке войдет агрохолдинг «Степь» (АФК «Система» Владимира Евтушенкова). «Степь» занимается растениеводством, садоводством, овощеводством, производством молока, экспортом зерна и пр. В 2018 году выручка холдинга выросла в 2,4 раза, до 24,16 млрд руб. По итогам первого квартала 2019 года показатель увеличился в 2,5 раза, до 2,53 млрд руб. год к году. В Infoline ожидают, что по итогам года выручка «Степи» вырастет на 70–80%, до 41,07–43,48 млрд руб. «Мы удовлетворены темпами развития холдинга и ожидаем существенного роста выручки по итогам года»,— передал “Ъ” гендиректор «Степи» Андрей Недужко.

Гендиректор Infoline Иван Федяков ожидает, что выручка агрохолдингов в ближайшие годы будет опережать динамику отрасли в целом. Учитывая планы и реализацию инвестпроектов в АПК, в ближайшие два-три года рост производства продолжится, но темпы замедлятся до 1,5–3% в год, прогнозирует он. Мелким и средним игрокам выжить будет непросто, добавляет господин Ибрагимов, они проигрывают крупным холдингам по эффективности, поэтому число сделок M&A будет расти.

Анатолий Костырев