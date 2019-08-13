Конкуренты померяются стейками

Крупные производители мраморной говядины ГК «Заречное» (бренд «Праймбиф») и «Мираторг» будут конкурировать не только в основном бизнесе. Входящая в группу сеть ресторанов «Праймбиф бар» запустила франшизу и планирует открыть 70 заведений в РФ за три года. Сеть бургерных #Farш «Мираторга» и Аркадия Новикова также планирует развиваться в этом формате.

О запуске франшизы сети ресторанов «Праймбиф бар» стало известно из информации на сайте компании. Потенциальным партнерам доступны форматы фуд-трака на 21 кв. м, корнера на фуд-корте на 20–60 кв. м, мясного бутика на 50–60 кв. м и ресторана на 100 кв. м. Стоимость открытия малых форматов начинается от 4 млн руб., минимальные инвестиции в ресторан — 7 млн руб. Для фуд-трака и бутика паушальный взнос установлен в 600 тыс. руб., для корнера — в 1 млн руб., для ресторана — в 3 млн руб. В пакет франчайзи входит разработка проекта, обучение персонала, маркетинговая поддержка и пр. Роялти — 5% от ежемесячного оборота, еще 1% приходится на маркетинговый сбор. Срок окупаемости всех форматов — от 18 месяцев.

«Праймбиф бар» входит в ГК «Заречное» Сергея Ниценко — крупного российского производителя мраморной говядины (бренд «Праймбиф»). Группа управляет фермами на 70 тыс. голов, мясокомбинатом, 100 тыс. га земель и пр. В Москве под вывеской «Праймбиф бар» работают две точки на Даниловском и Усачевском рынках, корнер в фуд-корте Streat, ресторан в «Москва-Сити», бутик на Смоленском бульваре и фуд-трак. Бургеры в Streat доступны по 350–500 руб., фирменный стейк стоит 550 руб. В меню также есть салаты, супы, закуски и пр. Цены на стейки в ресторане начинается от 980 руб. за 300 г.

Директор по развитию «Праймбиф бара» Стива Аралов говорит, что сеть планирует открыть около 70 новых заведений по франшизе в РФ в течение трех лет. По его словам, в первую очередь для развития будут рассматривать города-миллионники, затем — с населением от 500 тыс. человек. В ближайшее время один франчайзинговый ресторан «Праймбиф бар» откроется в Калининграде, еще одно заведение должно начать работать в Москве, фуд-трак — в Самаре, продолжает топ-менеджер. Имена партнеров он не назвал.

Пик популярности бургерных пришелся на 2018 год: сегодня это уже не новый и достаточно конкурентный формат, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, для «Заречного» «Праймбиф бар» кроме укрепления бренда также дает возможность получить дополнительный канал продаж, о чем говорит установленная для франчайзи минимальная сумма первого заказа (300–700 тыс. руб. в зависимости от формата). Работать на мясе от других поставщиков франчайзи не смогут: это не только будет нарушением условий партнерства, но и не позволит добиться одинакового качества блюд, вторит основательница сети ресторанов «Простые вещи» Ирина Ходзинская. Госпожа Рождественская добавляет, что в регионах форматы «Праймбиф бара» могут пользоваться ограниченным спросом. Продать бургер на фуд-корте за 500 руб. за пределами Москвы сложно, участники рынка предпочитают рестораны с отдельным входом, но инвестиции от 7 млн руб.— довольно высоки, рассуждает эксперт.

У ближайшего конкурента «Заречного» АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников также есть ресторанные проекты. В рамках своей сети супермаркетов холдинг развивает бургерные «Бургер & Фрайс», а также совместную с ресторатором Аркадием Новиковым сеть #Farш (в Москве открыто около 15 точек). В конце 2018 года #Farш также открыл продажу франшизы по России (первоначальный взнос — от 6 млн руб., роялти и маркетинговый сбор — 6% и 1% соответственно). Господин Новиков и представитель «Мираторга» не ответили на вопросы “Ъ”. По оценкам Анны Рождественской, с учетом паушального взноса затраты на открытие бургерной #Farш могут начинаться от 13 млн руб. Теоретически формат будет конкурировать с «Праймбиф баром», но фактически это разные инвестиционные ниши, указывает она.

Анатолий Костырев