Продавцы IT прислушались к аксессуарам

Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle. Для компании это может стать способом повысить маржинальность бизнеса. Впрочем, ниши, в которые она выходит, уже консолидированы, предупреждают эксперты.

Оптовый IT-дистрибутор «Марвел-Дистрибуция» запускает собственный бренд технологических аксессуаров Accesstyle, на первом этапе в линейку вошли беспроводные наушники, bluetooth-колонки и пауэрбанки, рассказал “Ъ” руководитель проекта Андрей Никитин. Продукция будет представлена на Ozon, Wildberries, «Онлайн Трейд.ру» и нескольких региональных интернет-площадках, а позднее поступит в офлайн-розницу, уточнили в компании.

В «Марвел-Дистрибуции» уверены, что в сегменте аксессуаров есть несколько незанятых ниш. В частности, компания намерена ориентироваться на последователей здорового образа жизни и предлагает колонку для велосипедов. «Выступая в качестве вендора и имея все необходимые дистрибуторские сервисы, мы можем предложить партнерам более маржинальный товар. Кроме того, мы хорошо знаем ритейл и можем диверсифицировать ассортимент, закрывая новые или нишевые потребности покупателей»,— утверждает Андрей Никитин. Компания намерена в ближайшее время занять 3–5% рынка в каждой из категорий, где будет представлена продукция, а в перспективе трех лет — до 10%.

Выручка «Марвел-Дистрибуции» в 2018 году выросла на 3,7%, до 73 млрд руб., чистая прибыль — на 8%, до 827,8 млн руб. Компания является партнером таких брендов, как Acer, Asus, Huawei, Lenovo, Microsoft, Nokia, Philips, Samsung, Sony, Xiaomi и др.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что ведут переговоры с «Марвел-Дистрибуцией». «Рынок наушников и колонок весьма конкурентный, покупатели обращают внимание на бренд и цену и зачастую хотят протестировать наушники в рознице. При этом активная динамика сегмента true wireless (беспроводные наушники.— “Ъ”) может стать дополнительной возможностью для нового игрока»,— отметил представитель группы. По данным ритейлера, по итогам первого квартала 2019 года объем рынка наушников в России достиг около 7 млрд руб., bluetooth-наушники впервые обогнали проводные в денежном выражении, продажи в сегменте true wireless выросли в 4,5 раза.

214 процентов составил в России рост продаж беспроводных наушников в денежном выражении в 2018 году (данные «Связного—Евросети»)

Появление собственных торговых марок в портфеле дистрибуторов — явление не новое, широкие возможности здесь дал бурный рост рынка сотовых телефонов, смартфонов и планшетов, отмечает руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse (входит в ГК «Ланит») Ольга Полоновская. У «Ланита» есть несколько собственных брендов, в том числе Irbis (смартфоны и компьютеры), Moonfish (аксессуары для смартфонов Apple) и недавно запущенный совместный проект Z Music Dealer — наушники, выпущенные совместно с лейблом Gazgolder, лицом которого выступает рэпер Баста (см. “Ъ” от 21 мая).

Уникальной особенности в предложении «Марвел-Дистрибуции» нет, компания выходит в уже сформировавшиеся ниши, скептичен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его оценке, сегмент беспроводных наушников уже консолидирован, новому игроку придется «биться за 2% рынка, в котором сейчас и так десятки компаний».

Маржинальность бизнеса дистрибуторов невысока, а конкуренция на этом рынке серьезная, отмечает гендиректор TAdviser Александр Левашов, поэтому «Марвел-Дистрибуция» «стремится заниматься вещами с большей добавленной стоимостью, это нормальный эволюционный путь».

Дмитрий Шестоперов