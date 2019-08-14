«Газпром» и PGNIG ждут от Стокгольма новой формулы

«Газпром» ожидает финального решения Стокгольмского арбитража по спору о цене поставок газа с польской PGNIG до конца года. Но эксперты сомневаются, что подобный оптимизм оправдан, считая, что рассмотрение дела может затянуться из-за разногласий по новой формуле цены. При этом Варшава уже потребовала не только снижения стоимости поставок сырья, но и подорожания его прокачки по территории Польши.

Финальное решение по делу о пересмотре цен для польской PGNIG может быть вынесено до конца года, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ. Компания пояснила, что Стокгольмский арбитражный трибунал поручил экономическим экспертам подготовить новый совместный отчет, который будет использован для определения формулы цены. Польская сторона обратилась в арбитраж весной 2015 года, заявив, что стоимость газа в действующем соглашении (срок — до 2022 года) завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

В июне 2018 года трибунал принял промежуточное решение, посчитав, что PGNIG имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику по газопроводу Ямал—Европа. В то же время арбитраж не согласился с предложениями Варшавы по изменению цены и ценовой формуле, а также с доводами PGNiG о привязке стоимости газа к ценам на хабах как единственному релевантному фактору ценообразования.

При этом «Газпром экспорт» не согласен с тем, что у трибунала в целом есть полномочия изменять формулу контрактной цены по собственному усмотрению.

Компания 1 октября 2018 года обратилась в шведский национальный суд с требованием отменить это решение.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт сомневается, что тяжба «Газпрома» и PGNiG в Стокгольмском арбитраже будет завершена к концу года, учитывая длительный период судебного разбирательства. Он напоминает, что за это время суд так и не принял полную позицию ни одной из сторон. «Проведение дополнительных консультаций с каждой из сторон, а также процессуальный приказ трибунала о подготовке совместного отчета для определения новой формулы цены действительно могут подвести почти пятилетнюю тяжбу к логическому завершению, но вряд ли это все же произойдет до конца года»,— говорит господин Иккерт. По его мнению, все зависит от того, какая это будет формула и на что она будет опираться. Можно предположить, что новый расчет, который будет предложен «Газпрому» и PGNIG, может не устроить одну либо обе стороны, и тогда не исключено продление спора, говорит эксперт.

С другой стороны, отмечает он, «Газпрому» не выгоден конфликт с Польшей, которая является крупным рынком сбыта. По мнению Павла Иккерта, в 2022 году, когда закончится действующий контракт, российской монополии в условиях растущего мирового предложения на рынке СПГ будет сложно заключить новый договор на таких же выгодных условиях. Так что «Газпрому» логичнее не продолжать тяжбу, а пойти на уступки по ценовым вопросам, считает он.

При этом Польша хочет добиться не только пересмотра цены поставок, но и значительного увеличения расценок на транзит российского газа по Ямалу—Европе. Об этом в среду журналистам заявил уполномоченный правительства страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его данным, через польский участок газопровода в Германию транспортируется около 30 млрд кубометров газа в год. «Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, за бесплатно — так не должно происходить. 21 млн злотых (около $5,5 млн) против миллиардов кубометров, отправленных на Запад на участке 660 км,— это ничего»,— заявил политик. Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает также в 2020 году. Сейчас стороны ведут переговоры, но прогресса в них, как говорила в июне глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, пока нет.

Решения по еще одному иску о пересмотре цен — «Газпрома» к немецким Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH — запланированы на январь 2020 года. Разбирательство в январе 2018 года инициировал «Газпром экспорт».

Ольга Мордюшенко