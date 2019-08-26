Авторынок катится назад

Продажи новых легковых автомобилей в июле текущего года снова снизились. По итогам второго летнего месяца в автосалонах города было реализовано на 4% меньше машин, чем годом ранее. Таким образом, петербургский авторынок сокращается уже четвертый месяц подряд. Отрицательная динамика спроса также фиксируется по результатам прошедших семи месяцев: –2% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с негативной динамикой продаж Hyundai, Ford и Ravon и прогнозируют колебания рынка на следующие периоды в пределах от –5% до +3%.

В июле 2019 года петербургский авторынок снова продемонстрировал отрицательную динамику: за месяц в автосалонах города было реализовано 12 027 новых легковых автомобилей, что на 4% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Учитывая показатели второго летнего месяца, снижение уровня продаж с января по июль составило 2% год к году и достигло 85 848 машин. Падение спроса на автомобили со стороны покупателей Петербурга, таким образом, фиксируется уже четвертый месяц подряд, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (AEБ), в целом по России также наблюдается сокращение продаж. Так, за семь месяцев 2019 года в стране было реализовано на 2% меньше машин, чем годом ранее — 968,7 тыс. единиц. По итогам июля динамика продаж также составила минус 2% с результатом в 139,9 тыс. единиц. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России с января по июль по-прежнему относительно стабильна: 8,9% по сравнению с 8,8% год назад.

Как отмечают в агентстве «Auto-Dealer-СПб», несмотря на сокращение продаж, по результатам июля 16 марок из топ-30 увеличили объем реализации, в то время как в июне их было девять. Кроме того, рост продаж был зафиксирован у семи брендов из топ-10: у Kia — 1706 единиц (+1% год к году), Hyundai — 1365 (+1%), Lada — 1517 (+10%), Renault — 996 (+8%), VW — 910 (+2%), Toyota — 701 (+9%) и Mercedes-Benz — 406 (+3%). При этом если в прошлом году бренд Ford находился в первой десятке, то в июле автомобили американской марки опустились на 14-е место: их было продано 256 штук, что на 63% меньше, чем годом ранее.

Лидером продаж на рынке Петербурга по-прежнему остается Kia Rio: в период с января по июль покупателями было приобретено 11 915 машин (+23% год к году). На втором месте по итогам семи месяцев находятся автомобили марки Hyundai, их было реализовано 10 388 единиц (–8%). При этом по результатам июля покупатели Петербурга предпочли корейской марке отечественную Lada. За семь месяцев текущего года Lada также продемонстрировала рост: 9818 проданных автомобилей, что на 8% выше показателей аналогичного периода 2018 года. «В этом году Lada растет за счет моделей Vesta и Granta. Например, по объему продаж в городе Vesta потеснила с четвертого места VW Polo, а Granta вошла в топ-10, чего не было в прошлом году»,— говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, этому способствуют сильные дилеры — «Азия-Авто» и «Форсаж», который в этом году уже активно развивает продажи марки, пополнившей недавно его портфель.

Также в топ-10 по итогам семи месяцев вошли Renault, продажи которой снизились на 4% и составили 7157 единиц, VW — c 6149 проданными машинами (–6%), Skoda с 5285 реализованными автомобилями (–2%), Ford — 4588 автомобилей (–8%), Toyota — 4084 (–3%), Mitsubishi — 3956 (+1%) и Mercedes-Benz — 2807 машин (–0,4%).

По словам Михаила Чаплыгина, сейчас на отрицательную динамику влияют три марки: Hyundai, Ford и Ravon, возвращение которого в Россию ожидается в ближайшее время. «Если бы не эти три бренда, то по итогам января — июля авторынок мог бы быть в незначительном плюсе»,— отмечает эксперт. По мнению господина Чаплыгина, колебания рынка в следующие месяцы будут в пределах от –5% до +3%, при этом можно ожидать роста объемов продаж Kia, Lada и, возможно, Toyota. «Также положение могут выправить автомобили марки Renault, если смотреть на первую десятку. Кроме того, в топ-10 некоторые бренды демонстрируют динамику, близкую к прошлогодним показателям, например, Skoda, VW, Mitsubishi. До конца года они так и будут находиться в пределах небольшого плюса или небольшого минуса»,— резюмирует эксперт.

Мария Кузнецова