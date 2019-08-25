Джонсон подтвердил сокращение отступных по «Брекситу» при отсутствии соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение сделки об условиях «Брексита» растут. При этом он подтвердил, что в случае выхода из состава Евросоюза без соглашения Великобритания не должна будет выплачивать полную сумму отступных — £39 млрд ($48 млрд).

Как писала Mail on Sunday, отступные могут снизиться до £9 млрд ($11 млрд). «Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что £39 млрд, собственно говоря, больше не должны»,— сказал британский премьер в эфире телеканала ITV (цитата по ТАСС).

Как пояснил господин Джонсон, проблема соглашения о выходе из ЕС заключается в том, что оно будет «держать Великобританию под замком торговых договоренностей ЕС» и европейского законодательства. «У нас не будет возможности высказаться. Вот почему это совершенно неприемлемо»,— отметил Борис Джонсон, которого цитирует Independent.

Что нужно знать о «Брексите» Читать далее

Первоначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли на 31 октября в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в ЕС).

О критике премьер-министром условий «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон вступил в спор по переписке».