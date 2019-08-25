Джонсон подтвердил сокращение отступных по «Брекситу» при отсутствии соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение сделки об условиях «Брексита» растут. При этом он подтвердил, что в случае выхода из состава Евросоюза без соглашения Великобритания не должна будет выплачивать полную сумму отступных — £39 млрд ($48 млрд).
Как писала Mail on Sunday, отступные могут снизиться до £9 млрд ($11 млрд). «Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что £39 млрд, собственно говоря, больше не должны»,— сказал британский премьер в эфире телеканала ITV (цитата по ТАСС).
Как пояснил господин Джонсон, проблема соглашения о выходе из ЕС заключается в том, что оно будет «держать Великобританию под замком торговых договоренностей ЕС» и европейского законодательства. «У нас не будет возможности высказаться. Вот почему это совершенно неприемлемо»,— отметил Борис Джонсон, которого цитирует Independent.
Первоначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли на 31 октября в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в ЕС).
О критике премьер-министром условий «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон вступил в спор по переписке».
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