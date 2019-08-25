Главные анонсы 26 августа—1 сентября

26 августа, понедельник
В Москве Пресненский суд проведет слушания по уголовному делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.
В Москве Басманный суд рассмотрит дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд руб.
Как ожидается, вступит в силу второй пакет антироссийских санкций США по делу об отравлении Скрипалей.
27 августа, вторник
В Жуковском (Московская область) откроется авиасалон МАКС.
В Москве пройдут переговоры между главами МИД РФ и Индии Сергеем Лавровым и Субраманиамом Джайшанкаром.
В Краснодаре пройдет ответный квалификационный матч Лиги чемпионов между ФК «Краснодар» и греческим «Олимпиакосом» за право выступать в групповом этапе турнира.
В Страсбурге Европейский суд по правам человека, как ожидается, огласит решение по делу «Магнитский и другие против России».
28 августа, среда
В Венеции откроется международный кинофестиваль.
В столице Сирии откроется 61-я международная Дамасская ярмарка с участием делегации из Крыма.
29 августа, четверг
В Киеве пройдет первое пленарное заседание Верховной рады IX созыва. На заседании должны назвать имя нового премьер-министра страны.
В Москве состоится ответный квалификационный матч футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
30 августа, пятница
В Монако состоится жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
В Москве стартует трехдневный музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival.
В Санкт-Петербурге пройдет приемка Фрунзенского радиуса метро.
31 августа, суббота
В Лондоне российский боксер Александр Поветкин проведет поединок против британца Хьюи Фьюри.
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