Главные анонсы 26 августа—1 сентября

26 августа, понедельник

В Москве Пресненский суд проведет слушания по уголовному делу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.

В Москве Басманный суд рассмотрит дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд руб.

Как ожидается, вступит в силу второй пакет антироссийских санкций США по делу об отравлении Скрипалей.

27 августа, вторник

В Жуковском (Московская область) откроется авиасалон МАКС.

В Москве пройдут переговоры между главами МИД РФ и Индии Сергеем Лавровым и Субраманиамом Джайшанкаром.

В Краснодаре пройдет ответный квалификационный матч Лиги чемпионов между ФК «Краснодар» и греческим «Олимпиакосом» за право выступать в групповом этапе турнира.

В Страсбурге Европейский суд по правам человека, как ожидается, огласит решение по делу «Магнитский и другие против России».

28 августа, среда

В Венеции откроется международный кинофестиваль.

В столице Сирии откроется 61-я международная Дамасская ярмарка с участием делегации из Крыма.

29 августа, четверг

В Киеве пройдет первое пленарное заседание Верховной рады IX созыва. На заседании должны назвать имя нового премьер-министра страны.

В Москве состоится ответный квалификационный матч футбольной Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».

30 августа, пятница

В Монако состоится жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В Москве стартует трехдневный музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival.

В Санкт-Петербурге пройдет приемка Фрунзенского радиуса метро.

31 августа, суббота

В Лондоне российский боксер Александр Поветкин проведет поединок против британца Хьюи Фьюри.