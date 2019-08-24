Ковалев победил Ярда нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксер Сергей Ковалев победил нокаутом британца Энтони Ярда. Таким образом он защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг. Бой прошел в Челябинске и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

До этого в профессиональной карьере Ковалев провел 37 боев. Впервые взял чемпионское звание в полутяжелом весе в 2013 году, а всего только титульных поединков у него было полтора десятка.

Энтони Ярд котируется достаточно высоко. Его послужной список производит сильное впечатление, даже принимая во внимание тот факт, что с оппонентами из верхнего эшелона элиты британцу еще не доводилось пересекаться. В его «рекорде» лишь победы, а 17 из 18 он одержал досрочно. Причем единственный случай, когда Ярду не удалось нокаутировать соперника, датирован 2015-м годом.

Превью к поединку — в публикации “Ъ” «Двое бьющих, один небитый».