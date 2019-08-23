Двое бьющих, один небитый

Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем. У британца Энтони Ярда нет классического для элитного профессионала бэкграунда, его тренировочные методы совершенно не соответствуют классическим. Но при этом он до сих пор не терпел поражений и демонстрировал исключительный талант в умении вырубать оппонентов. Правда, среди них хотя бы близких по уровню Ковалеву не попадалось.

Этот бой — тот случай, когда про статус, возможности одного из его участников все в принципе понятно, а про статус и возможности другого непонятно ничего. Те, кто внимательно следит за профессиональным боксом, не могут не знать ключевые факты из биографии Сергея Ковалева, не иметь представления о том, почему его боями нельзя не интересоваться.

В профессиональной карьере он провел уже 37 боев. Впервые взял чемпионское звание в полутяжелом весе еще в 2013 году, а всего только титульных поединков у него было полтора десятка. Побеждал крутых соперников, а однажды победил настоящую легенду — Бернарда Хопкинса. В 2014-м признан The Ring лучшим бойцом года вне зависимости от весовой категории — это что-то вроде «Золотого мяча» в футболе. Первые осечки потерпел, дважды подряд встретившись с американским гением Андре Уордом,— и обе были довольно спорными. После них вернул себе титул, неожиданно подарил его колумбийцу Элейдеру Альваресу, но в повторном поединке разделался с обидчиком. Заработал репутацию беспощадного «панчера». Так вышло, что дрался почти исключительно в Северной Америке. А по сути, в родном городе (Сергей Ковалев из Копейска в Челябинской области) не дрался вообще никогда, после того как закончил с любительским боксом. Так что этот матч для него, 36-летнего ветерана, особенный.

С Энтони Ярдом совершенно иная история. Такая история, которой нет, видимо, ни у кого из боксеров, добивавшихся права сражаться за чемпионский титул. В ней нет ничего классического, правильного, что ли.

Например, в ней почти нет любительской части, которая, как считается, обязательна для формирования хорошего профи, как бы два жанра ни отличались друг от друга. Ярд в юности занимался спортом, но не боксом: он бегал спринт, толкал ядро, играл в футбол… А в какой-то момент — и он не скрывает этого — пошел по такой дорожке, которая должна была привести не к топовому бою, а в тюрьму. Это при благоприятном стечении обстоятельств, потому что Ярду доводилось постоять и под направленным на него дулом пистолета. Но как-то — уже в том возрасте, когда о достижениях вроде бы поздно мечтать,— бокс в жизни Ярда появился.

Его любительский бэкграунд выглядит каким-то уникальным. У Ковалева в нем более двух сотен боев, у его противника — дюжина. Но зато все выигранные, а 11 из 12 — выигранные досрочно. Это невероятный процент для разновидности бокса, в которой регламент, экипировка сводят шансы потрясти соперника к минимуму.

Экстраординарными выглядят и методы подготовки, используемые его тренером Танди Аджайи. ESPN, анонсируя челябинский бой, с удовольствием расписывал их особенности, рассказывая, скажем, о том, что Ярд со своим наставником совершенно не ценят спарринги, считают их чем-то лишним: «Как можно, получая по лицу или, наоборот, кого-то лупя по лицу, набрать форму?!» При этом они ценят разные специфические упражнения. Хитом интернета перед боем с Ковалевым стал ролик, в котором Ярд исполняет идеальный «флаг»: это когда человек хватается двумя руками за вертикально расположенный шест и располагает тело параллельно полу — что-то из мира продвинутой йоги, спортивной гимнастики, цирка.

Необычен и профессиональный послужной список Энтони Ярда. То есть скептик, научившийся за годы наблюдения за профессиональным боксом видеть в этих списках «второе дно», обязательно ухмыльнется: да, собственно, ничего необычного. Ну, 18 выигрышей без единого сбоя — бывает, если встречаешься с «удобными» противниками. А у Ярда они были удобнее некуда: никого из первой десятки рейтинга ведущих структур.

Но ведь, глядя на этот список, никуда не денешься и от того, что в 17 из этих боев выигрыши были досрочными. А единственный поединок, в котором тот, кто противостоял Ярду, услышал гонг, был четырехраундовым. Продлись он чуточку дольше — и процент нокаутов, видимо, достиг бы ста. А сдобрить эту статистику следует такой: в общей сложности «ронял» своих оппонентов Ярд три десятка раз! Да каким бы ни был их класс, все равно смотрится впечатляюще, поднимает градус интриги.

Алексей Доспехов