Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для детей, идущий в первый класс. В ведомстве рекомендует перед поступлением в школу сделать ревакцинацию от таких инфекций, как коклюш, столбняк, дифтерия, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.

«Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет»,— мотивируют рекомендации в Роспотребнадзоре. Также в службе напомнили о тех прививках, которые делаются ребенку до 6–7 лет.

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В прошлом учебном году в Москве был зафиксирован всплеск кори, который коснулся и учебные заведения. Так, в январе в двух московских школах ввели карантин, после того как у четырех детей диагностировали корь. Только в первом полугодии 2018 года корью заболели в России более 41 тыс. детей и взрослых, что практически в два раза больше по сравнению с показателем предыдущего года. Сейчас во многих компаниях и учебных заведениях предлагают бесплатно сделать прививки против кори. Количество заболевших коклюшем в прошлом году также увеличилось более чем в два раза.

Рекомендации экспертов по изменению российского календаря прививок читайте в материале “Ъ” «Иглы разума».

О том, какие прививки нужно делать взрослым, читайте в материале “Ъ”.