Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Ирака

Вооруженные силы Турции проводят антитеррористическую спецоперацию Pene-3 («Лапа») в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака. Армия страны задействовала самолеты ВВС, беспилотники и гаубицы Frtna.

Операция стартовала в пятницу, 23 августа. «Ее целью является обеспечение безопасности границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе»,— сообщает министерство обороны Турции.

Анкара неоднократно проводила операции против курдских вооруженных формирований и Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, на севере Ирака и в Сирии. Предыдущая «Лапа» началась 12 июля.