Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Ирака «Лапа-2», сообщило Министерство национальной обороны страны. В операции участвуют сухопутная военная техника, боевые вертолеты T129 ATAK, а также беспилотные летательные аппараты.

«"Лапа-2" направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк»,— говорится в коммюнике ведомства. Операция стартовала в пятницу, 12 июля, в 22:00 (время совпадает с московским).

Турция неоднократно проводила операции против курдских вооруженных формирований и Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, на севере Ирака и в Сирии. Предыдущая «Лапа» стартовала 27 мая 2019 года, в операции также были задействованы вертолеты АТАК.