Экстремистов попросят раскаяться

В Татарстане приверженцев исламских террористических и экстремистских организаций будут «склонять» к выходу из «деструктивных культов». Государственный контракт на проведение такой работы получил Казанский федеральный университет (КФУ). Сотрудники вуза будут консультировать граждан «по спорным вопросам исламской теологии», оказывать психологическую помощь и убеждать «отказаться от противоправной деятельности». Эксперты отмечают, что тема «исламского радикализма» остается актуальной для Татарстана.



Казанский федеральный университет (КФУ) получил госконтракт на проведение согласованной с ФСБ, МВД и аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан «системной работы» с «лицами, являющимися членами международных террористических и экстремистских организаций». Вуз обязался «склонять» их к тому, чтобы они «отказались от противоправной деятельности, раскаялись и участвовали в профилактических мероприятиях». Предполагается, что специалисты вуза будут оказывать «психологическую помощь по выходу из культов».

Работу планируется проводить в форме анонимных индивидуальных консультаций с помощью «горячей» телефонной линии по предварительной записи. Контрактом предусмотрено, проведение не менее 40 таких консультаций с периодичностью не реже четырех раз в неделю. Продолжительность одного разговора должна составлять час.

К консультированию граждан по «спорным вопросам исламской теологии» вуз, помимо своих специалистов, будет привлекать «отказавшихся» и «раскаявшихся» лиц с «опытом пребывания в деструктивных культах».

В техническом задании контракта сказано, что работа с потенциальными террористами и экстремистами будет вестись также в интернете: «через объявления на страницах групп в социальных сетях, которые просматривает потенциальная аудитория», а также «мобильные приложения-мессенджеры для сотовых телефонов». Информация также будет размещаться в «периодических исламских информационных изданиях (включая интернет-издания)».

Заказчиком работ является государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» (создано постановлением Кабмина и финансируется из регионального бюджета). Госконтракт был заключен по начальной стоимости 300 тыс. руб., поскольку других претендентов на него кроме КФУ не было. Срок реализации - до 15 декабря 2019 года.

Это не единственный госзаказ по профилактике терроризма, который получил КФУ. Вуз также был единственным участником тендера на организацию выездных курсов для чиновников и общественников, которые задействованы «в работе с категорией лиц, подверженных деструктивному влиянию». Сумма контракта составила 400 тыс. руб. Еще 200 тыс. руб. университет получит за «непрерывное консультационное сопровождение» деятельности муниципальных межведомственных рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма.

Аппарат Общественной палаты республики провел еще два тендера по схожей тематике. Контракт стоимостью 497,5 тыс. руб. на создание «системы юридической, медицинской, психологической, социальной и иной помощи лицам, отбывшим или отбывающим уголовное наказание за преступления террористического или экстремистского характера» получил Институт педагогики, психологии и социальных проблем. За эту же сумму исследованием «материалов с признаками экстремизма, распространяемых в Республике Татарстан» займется некоммерческая организация «Казанский межрегиональный центр экспертиз». Исследоваться будут материалы на русском, татарском и арабском языках.

Эксперты считают, что тема исламского радикализма наиболее актуальна для Татарстана. В начале августа республика активно упоминалась в СМИ в связи с задержанием в Нижнекамске двух предполагаемых сторонников запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (они предположительного готовили теракт на железной дороге). «Исламский радикализм в топе для республики. "Свидетели иеговы", которых запретили, в республике неактивны. Правые и левые радикалы также незаметны»,— говорит казанский политолог-конфликтолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что значительная часть населения республики придерживается ислама и «какая-то доля является экстремистами». «Понятно, что для Ивановской области такие тендеры были бы неактуальны»,— отмечает он. По его словам, в КФУ достаточно компетентных специалистов, которые могут заниматься мониторингом этой проблемы.

Кирилл Антонов