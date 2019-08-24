В Греции потребовали отставки руководства электрокомпании после крушения вертолета с россиянами

Министерство окружающей среды и энергетики Греции потребовало отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) после крушения вертолета возле острова Порос, где погибли пилот и двое россиян, сообщает телеканал Skai. Глава Службы гражданской авиации Григорис Константеллос сообщил, что «ранее DEDDIE было отправлено письмо, где говорилось об отсутствии вывесок, которые бы информировали пилотов о наличии линии электропередач».

По предварительным данным, крушение вертолета произошло по «механическим причинам».

Напомним, частный вертолет Agusta A-109, потерпел крушение 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как зацепил хвостовой частью линию электропередач. Кроме пилота, на борту вертолета находились бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, а также Павел Акулинин — сын бывшего первого зампреда Банка Москвы Дмитрия Акулинина.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Русский меценат разбился в греческом вертолете».