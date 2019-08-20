В Греции разбился частный вертолет, на котором могли лететь россияне

Возле греческого острова Порос разбился частный вертолет, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. По его информации, на нем летели двое русских (гражданство не уточняется) и один грек. Издание Iefimerida пишет, что на вертолете летела женщина с ребенком, пилотом был грек.

ЧП произошло в 15:40 по местному времени (совпадает с московским). Вертолет упал в море, к югу от порта Пороса. Перед этим он задел кабели электропередачи. Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что выживших после крушения нет.

Сейчас устанавливаются личности погибших, на место выехали специалисты. Обстоятельства произошедшего также выясняет посольство России. «Мы обратились к местным властям с просьбой прояснить ситуацию»,— сказал пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов (цитата по ТАСС).