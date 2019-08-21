Русский меценат разбился в греческом вертолете Катастрофа произошла, когда он решил сократить дорогу до аэропорта

Сегодня стало известно о гибели российского бизнесмена, владельца компании Plaza Development и основателя столичного Музея русской иконы Михаила Абрамова. Он разбился в Греции на арендованном частном вертолете, на котором планировал добраться до аэропорта.

Бизнесмен Михаил Абрамов отдыхал в Греции и снимал жилье на острове Порос. По данным его друзей, во вторник господин Абрамов планировал вернуться в Москву. До аэропорта в Афинах он с приятелем решил добраться на вертолете и для этого нанял местного пилота.

Около 15:30 пилот забрал пассажиров и поднял на несколько метров свой Agusta A.109. Однако вертолет завис над узким проливом, отделяющим остров Порос от материковой части страны, а потом стал терять высоту и задел электрокабель. Вертолет перевернулся и рухнул в воду.

Пилот и двое его пассажиров не смогли самостоятельно выбраться из затонувшего Agusta, а спасатели прибыли на место аварии слишком поздно.

В российском консульстве в Греции подтвердили гибель господина Абрамова и сообщили, что его тело уже переправляют в Россию.

Михаил Абрамов известен как основатель и владелец компании Plaza Development, специализирующейся на строительстве и управлении московской коммерческой недвижимостью и за 25 лет построившей «Омега Плазу», «Магистраль Плазу», «Барклай Плазу», «Варшавская Плазу», две «Верейские Плазы» и другие бизнес-центры. Как следует из сообщения Plaza Development, фирма продолжает работу в штатном режиме и на ее взаимоотношениях с арендаторами площадей трагедия не отразится.

Бизнесмен, кроме того, прославился и как крупный меценат. На благотворительность, по словам друзей, он тратил сотни миллионов рублей, а главным своим проектом считал частный Музей русской иконы на Гончарной улице в Москве, работающий в бесплатном режиме для всех желающих. Господин Абрамов, как утверждают специалисты, был единственным спонсором музея, и администрация надеется, что после гибели бизнесмена коллекцию из 5 тыс. икон продолжат пополнять другие благотворители.

Сергей Пышкин