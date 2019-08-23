Алексею Тайчеру разрешили купить «Трансфин-М»

ФАС наконец разрешила экс-гендиректору Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД) Алексею Тайчеру купить лизинговую компанию «Трансфин-М». Ранее служба отказывала, ссылаясь на сохраняющуюся аффилированность господина Тайчера с ОАО РЖД, где он был советником на общественных началах, ФГК и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), где он входил в советы директоров. Однако господин Тайчер ушел со всех этих постов, и служба одобрила сделку на 35 млрд руб. По данным “Ъ”, ее планируют закрыть в сентябре.

ФАС одобрила приобретение подконтрольной экс-главе ФГК Алексею Тайчеру структурой «ТФМ-Гарант» лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ), сообщила служба. О достижении соглашения между владеющим ТФМ НПФ «Благосостояние» и «ТФМ-Гарантом» (70% — у господина Тайчера, остальные — у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских) “Ъ” писал 24 июня. Сумма сделки должна была составить около 35 млрд руб.

Как писал “Ъ”, НПФ для прохождения стресс-тестов, обязательных для пенсионных резервов с этого года, требуется выйти из всех активов ТФМ, а представитель НПФ подтверждал “Ъ”, что компания продается «из-за большой концентрации на данную инвестицию».

Сейчас НПФ «Благосостояние» не проходит стресс-тесты. Но с ЦБ был согласован план по выходу из ТФМ, рассказывал “Ъ” источник, близкий к фонду. По его словам, этот план предполагает выход из актива до 30 сентября. Но он может быть продлен. НПФ находится в диалоге с ЦБ, говорил собеседник “Ъ”.

ТФМ специализируется на операционной аренде и лизинге железнодорожной техники. В рейтинге оперлизинговых компаний INFOLine за 2018 год она заняла второе место. Общий парк вагонов — около 53 тыс. шт.

Однако ФАС сначала отказалась согласовывать сделку. В июле в ФАС объясняли “Ъ”, что сделка «не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов». «Не только усиление влияния, но и сам факт присутствия менеджмента ОАО РЖД на этом рынке вызывает вопросы, особенно в условиях снижения погрузки на сети»,— поясняли в службе. Основные претензии ФАС касались того, что Алексей Тайчер входит в советы директоров ГТЛК и ФГК и является советником гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Более того, служба приводила эти претензии, когда предлагала государству приватизировать ФГК (см. “Ъ” от 18 июля). Руководитель ФАС Игорь Артемьев писал первому вице-премьеру Антону Силуанову, что причина роста цен на предоставление вагонов — рост экономической концентрации, «свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц ОАО РЖД». В письме подчеркивалось, что «вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД/ГТЛК».

Однако с тех пор господин Тайчер ушел с позиции советника гендиректора ОАО РЖД, в августе вышел из советов директоров ГТЛК и ФГК. Именно этим ФАС объясняет свое согласие. Ходатайство удовлетворено с предписанием: «компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить корпоративные процедуры».

«ТФМ-Гарант» оперативно выполнил представленное ФАС требование и уведомил об этом федеральную службу, пояснили “Ъ” в «ТФМ-Гаранте». «Благодаря конструктивному диалогу сторон в процессе рассмотрения ходатайства удалось достичь взвешенного решения, позволяющего компании в ближайшее время завершить сделку»,— сообщили в компании.

Наталья Скорлыгина, Илья Усов