Алексею Тайчеру разрешили купить «Трансфин-М»

ФАС наконец разрешила экс-гендиректору Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД) Алексею Тайчеру купить лизинговую компанию «Трансфин-М». Ранее служба отказывала, ссылаясь на сохраняющуюся аффилированность господина Тайчера с ОАО РЖД, где он был советником на общественных началах, ФГК и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), где он входил в советы директоров. Однако господин Тайчер ушел со всех этих постов, и служба одобрила сделку на 35 млрд руб. По данным “Ъ”, ее планируют закрыть в сентябре.
ФАС одобрила приобретение подконтрольной экс-главе ФГК Алексею Тайчеру структурой «ТФМ-Гарант» лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ), сообщила служба. О достижении соглашения между владеющим ТФМ НПФ «Благосостояние» и «ТФМ-Гарантом» (70% — у господина Тайчера, остальные — у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских) “Ъ” писал 24 июня. Сумма сделки должна была составить около 35 млрд руб.
Сейчас НПФ «Благосостояние» не проходит стресс-тесты. Но с ЦБ был согласован план по выходу из ТФМ, рассказывал “Ъ” источник, близкий к фонду. По его словам, этот план предполагает выход из актива до 30 сентября. Но он может быть продлен. НПФ находится в диалоге с ЦБ, говорил собеседник “Ъ”.
ТФМ специализируется на операционной аренде и лизинге железнодорожной техники. В рейтинге оперлизинговых компаний INFOLine за 2018 год она заняла второе место. Общий парк вагонов — около 53 тыс. шт.
Однако ФАС сначала отказалась согласовывать сделку. В июле в ФАС объясняли “Ъ”, что сделка «не одобрена ФАС в заявленном формате в связи с изучением возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов». «Не только усиление влияния, но и сам факт присутствия менеджмента ОАО РЖД на этом рынке вызывает вопросы, особенно в условиях снижения погрузки на сети»,— поясняли в службе. Основные претензии ФАС касались того, что Алексей Тайчер входит в советы директоров ГТЛК и ФГК и является советником гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Более того, служба приводила эти претензии, когда предлагала государству приватизировать ФГК (см. “Ъ” от 18 июля). Руководитель ФАС Игорь Артемьев писал первому вице-премьеру Антону Силуанову, что причина роста цен на предоставление вагонов — рост экономической концентрации, «свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц ОАО РЖД». В письме подчеркивалось, что «вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД/ГТЛК».
Однако с тех пор господин Тайчер ушел с позиции советника гендиректора ОАО РЖД, в августе вышел из советов директоров ГТЛК и ФГК. Именно этим ФАС объясняет свое согласие. Ходатайство удовлетворено с предписанием: «компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить корпоративные процедуры».
«ТФМ-Гарант» оперативно выполнил представленное ФАС требование и уведомил об этом федеральную службу, пояснили “Ъ” в «ТФМ-Гаранте». «Благодаря конструктивному диалогу сторон в процессе рассмотрения ходатайства удалось достичь взвешенного решения, позволяющего компании в ближайшее время завершить сделку»,— сообщили в компании.
Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М». Компанию покупает структура Алексея Тайчера, который выступает своеобразным «белым рыцарем», приобретая ее без дисконта. Новые собственники собираются дополнительно развивать железнодорожный операторский бизнес. Фонд же избавился от крупного актива, мешающего проходить стресс-тесты. При этом перед НПФ остается задача по выходу из других подобных инвестиций.
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