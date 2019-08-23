«Мечел» не получал предложение от Газпромбанка о выкупе доли в Эльге

«Мечел» на текущий момент не получал предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском проекте, сообщил «РИА Новости» представитель компании.
Ранее Газпромбанк сообщил, что получил от одного из претендентов предложение о выкупе его доли (49%). В ФАС подтвердили получение ходатайства от компании «А-Проперти» (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) о приобретении доли в Эльге.
Согласно законодательству, «Мечел» имеет право выкупить долю банка в течение месяца.
«Мечелу» принадлежит 51% в Эльгинском месторождении. Запасы коксующегося угля составляют 2,2 млрд тонн по JORC. Добыча ведется с 2011 года.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Альберт Авдолян заинтересовался углем Эльги».
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