Lada представила седан Granta Drive Active

Lada Granta Drive Active. Фото: Lada

Lada Granta Drive Active. Фото: Lada

Lada Granta Drive Active. Фото: Lada

Автомобиль получил 28 доработанных деталей, отличающих его от базового варианта. В частности, Granta Drive Active отличается спортивной подвеской Lada Sport, новым бамперам, спойлеру, черно-серебристым колесным дискам и патрубку выхлопной системы от Lada Vesta Sport.

В салоне появились красные декоративные элементы, перекликающиеся по дизайну с деталями экстерьера, красная подсветка панели приборов, спортивные кресла и обшитый кожей с красной прострочкой руль.

Технических изменений новинка не получила. Модель оснащается 106-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач или «роботом».

Стоимость Lada Granta Drive Active и дата начала продаж автомобиля будут названы позже.