24 августа, суббота
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Lada представила седан Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» представил новую модификацию седана Lada Granta для российского рынка — спортивную версию Drive Active.

Автомобиль получил 28 доработанных деталей, отличающих его от базового варианта. В частности, Granta Drive Active отличается спортивной подвеской Lada Sport, новым бамперам, спойлеру, черно-серебристым колесным дискам и патрубку выхлопной системы от Lada Vesta Sport.

В салоне появились красные декоративные элементы, перекликающиеся по дизайну с деталями экстерьера, красная подсветка панели приборов, спортивные кресла и обшитый кожей с красной прострочкой руль.

Технических изменений новинка не получила. Модель оснащается 106-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач или «роботом».

Стоимость Lada Granta Drive Active и дата начала продаж автомобиля будут названы позже.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя