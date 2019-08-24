От Гонконга до Риги одной цепью подать

Более 130 тыс. жителей Гонконга приняли в пятницу участие в несогласованной манифестации, приуроченной к юбилею «Балтийского пути» — прошедшей в 1989 году в Латвии, Литве и Эстонии акции протеста, ставшей важным шагом на пути к их независимости. Гонконгцы, судя по словам собеседников “Ъ” на митинге, хотели бы, чтобы эта история повторилась в Азии. Власти КНР надеются, что движение, основу которого составляют студенты, само собой спадет к началу занятий 1 сентября. Но сами протестующие заявляют, что будут стоять до конца. С подробностями из Гонконга — корреспондент “Ъ” Михаил Коростиков.

«Конечно, я хотела бы, чтобы Гонконг отделился, как Прибалтика от СССР,— сообщила корреспонденту “Ъ” протестующая по имени Кейт (у всех гонконгцев есть английские имена, которые они используют при общении с иностранцами).— Но я понимаю, что это невозможно. Поэтому пока моя программа-минимум — протестовать во всех формах до тех пор, пока наши требования не будут выполнены». Она шла мимо цепи людей, державших в руках таблички с лозунгами, флаги прибалтийских государств и бутылки воды. Почти все были в медицинских масках. В отличие от России в Гонконге протестовать в них разрешено. Большинство протестующих скрывают свою личность. Боятся не столько полиции, сколько «бандитов» — одетых в белые майки крепких парней, несколько недель назад внезапно избивших возвращавшихся домой участников одной из манифестаций.

Собеседники “Ъ” среди протестующих еще вчера утром не ожидали, что придет столько людей: в группах в Telegram за проведение акции «Балтийский путь» проголосовало всего 300 человек.

Но пришло 135 тыс. гонконгцев, оцепивших все здания в центре района Коулун, на пространстве в пять станций метро, и даже забравшихся на одну из соседних гор. Протест был исключительно мирным и организованным: когда загорался зеленый свет, протестующие смыкали цепи, когда он сменялся красным — расходились на тротуары, уступая дорогу машинам. Водители многих из проезжавших мимо автомобилей сигналили в поддержку протестующих, те отвечали аплодисментами и лозунгами. Главные из них — «Пять требований», «Революция нашей эпохи», «К черту Компартию!» и «Гонконг — вперед!». Ни одного полицейского корреспонденту “Ъ” увидеть в районе проведения несогласованной манифестации не удалось.

Первоначальная акция «Балтийский путь» прошла 23 августа 1989 года в Латвии, Литве и Эстонии: около 2 млн человек (четверть населения) встали цепью длиной более 600 км, проходившей через территорию всех трех стран. Таким образом они «отметили» полвека со дня подписания пакта Молотова—Риббентропа, в секретном протоколе к которому, как считается, Прибалтика была отнесена к зоне исключительного влияния СССР. Демонстранты выражали желание выйти из состава Советского Союза и присоединиться к евроатлантическим институтам. Официальная советская печать акцию осудила, но никаких действий власти страны не предприняли. Через полгода после проведения «Балтийского пути» Литва объявила о выходе из СССР, чем положила начало его распаду.

«Мы считаем, что местные власти должны выполнить пять наших требований, которые им хорошо известны,— сообщил “Ъ” один из протестующих в медицинской маске и желтой каске.— Весь Гонконг выступает против властей, и мы будем выходить до тех пор, пока (глава города.— “Ъ”) Керри Лэм не выполнит их и не уйдет в отставку». Требования, напомним, состоят в том, чтобы отозвать закон об экстрадиции, создать спецкомиссию по расследованию случаев политической жестокости, отпустить всех задержанных в ходе протестов, отказаться от характеристики протестов 12 июня как «бунта», а также ввести всеобщие прямые выборы властей острова.

В этот раз флагов США и Британского Гонконга на митинге видно не было, но собеседники “Ъ” в городе сообщили, что обычно на самых крупных мероприятиях их достаточно. «Мы считаем, что иностранные державы должны надавить на правительство Китая,— отметил местный поэт Крис, поддерживающий протестующих.— Но лично я выступаю против колониального флага, при британцах здесь было хуже, чем сейчас. Обычно их носят те, кто родился после 1997 года и не помнит, как это было. Китайцев вообще не допускали до управления». Протестующая Кейт сообщила “Ъ”, что демонстранты все хорошо рассчитали.

«Пекин не может нас разогнать, потому что идет торговая война (США.— “Ъ”) с Китаем,— отметила она.— К тому же в октябре будет 70-я годовщина со дня основания КНР, и китайские власти не хотят встречать ее под западными санкциями».

На третий месяц демонстраций их участники и полицейские стали ощутимо уставать. «Я пессимистично настроен относительно перспектив движения,— сообщил “Ъ” Крис.— Скорее всего, нас возьмут измором, не дав ничего взамен. Я смотрел расписание протестов — после конца августа уже ничего нет». Как будто обнадеживая его, активисты студенческих протестных объединений вчера объявили, что десять университетов и более 100 школ Гонконга поддержали идею бойкота занятий начиная с 1 сентября. «Моя жена преподает в университете, занятия, конечно, будут,— прокомментировал инициативу Крис.— Но отсутствующих студентов не будут наказывать. Так и в 2014 году было, тут так принято».

Многие университетские преподаватели и школьные учителя поддерживают протестующих и уже провели собственный марш. «Я работаю с детьми и вижу, что среди них растет тревога, они не понимают, какое будущее ждет город,— полагает участница протестов Линда, работающая в старшей школе.— Это не тот Гонконг, который я хотела бы оставить своим детям». Собственные марши провели уже также юристы, католики, работники транспорта, медсестры и даже бухгалтеры. Марш последних также проходил вчера в правительственном квартале и собрал, по оценке организаторов, около 5 тыс. человек. Спустившись из окружающих площадь Чартер Гарден офисных небоскребов, их сотрудники надели на лица марлевые повязки, дважды молча прошли вокруг здания Верховного суда и разошлись.

«Бухгалтеры выходят на политическое шествие впервые с 1997 года,— заявил журналистам организатор акции, депутат парламента Кеннет Лян.— Вы можете себе представить, как они возмущены?»

20-летний протестующий Эрик, с которым корреспондент “Ъ” познакомился на «Балтийском пути», сообщил, что его личное возмущение найдет свой выход в подрыве экономики Гонконга. Эрик — протестующий «первой линии», самого агрессивного отряда демонстрантов, дерущихся с полицией и штурмующих правительственные здания. «Будем закидывать камнями китайское представительство, будем ломать камеры, тормозить движение,— гордо сообщил он.— Они (власти.— “Ъ”) не реагируют на наши требования, значит, будем бить их по самому больному месту — по кошелькам. Из-за этих протестов город теряет миллиарды долларов и потеряет еще больше, если нам не пойдут навстречу».