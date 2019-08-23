По Киеву пройдут двумя маршами

В субботу в Киеве отметят 28-ю годовщину независимости страны. В украинской столице состоится официальный Марш достоинства с участием президента Владимира Зеленского, который продолжится праздничным концертом, а также пройдет альтернативный Марш защитников Украины. Президент Зеленский не стал возражать против альтернативных шествий в столице, напомнив, что Украина — «открытая страна».

24 августа Украина отмечает государственный праздник — в память о событиях 1991 года, когда Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины (вступило в силу сразу после принятия) и Акт провозглашения независимости Украины. 28 лет спустя в этот день в Киеве и других городах страны пройдут марши (парады без участия военной техники), а в столице также запланированы церемония в память героев «Небесной сотни», награждение выдающихся украинцев и музыкально-хореографический флешмоб.

О том, что от проведения традиционного военного парада в Киеве он отказался, президент Зеленский объявил еще в начале июля, добавив, что праздник пройдет в новом формате, а сэкономленные средства он поручил направить на выплаты украинским военнослужащим в качестве премий.

На этой неделе глава Минобороны Степан Полторак подтвердил, что военнослужащие, в том числе и срочной службы, а также курсанты получат по 1 тыс. гривен (2,6 тыс. руб.). А военнослужащие, которые привлекались в 2019 году к выполнению задач в составе подразделений объединенных сил, и те, кто защищает территориальную целостность государства на востоке Украины,— по 2 тыс. гривен.

Вместо этого в 9:30 в центре Киева на месте гибели героев «Небесной сотни» (расстрелянных и погибших во время революции 2014 года) будет объявлена общенациональная минута молчания — прозвучат сто ударов колокола.

Под звук колоколов на площади Независимости поднимут национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины, после чего все желающие смогут возложить цветы. В 9:50 пройдет награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах, а еще позже состоится музыкально-хореографический флешмоб, в ходе которого прозвучат украинские песни в современной аранжировке. Завершится это действие праздничным шествием — Маршем достоинства, в котором вместе с военнослужащими различных родов войск, ветеранами АТО, учителями, спортсменами, медиками, волонтерами, дипломатами примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. По данным агентства «Укринформ», в Марше достоинства примут участие «пять оркестров, 17 пианистов, звезд оперной сцены» и популярная группа Onuka.

После пешего шествия президент Зеленский обратится к народу, а затем в центре украинской столицы пройдет концерт, в организации которого были задействованы режиссеры Алан Бадоев, Елена Коляденко, а также представители студии «Квартал 95».

При этом президент Зеленский заявил, что вместо парада деньги лучше направить военным, и выделил на премии 300 млн гривен (788 млн руб.). «Кто может дать обществу отчет, о каких 300 млн идет речь? — тогда же возмутился экс-президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший отмену парада.— Я как президент и как верховный главнокомандующий подписывал решения Совета нацбезопасности и обороны относительно военного бюджета. Ни о каких 300 млн на парад там не говорилось. Пожалуйста, обнародуйте завтра составляющие этого бюджета». Для сравнения, по подсчетам РБК, парад и празднование Дня Победы в Москве в 2018 году обошлись российскому бюджету в 615 млн руб. (233 млн гривен).

Позицию господина Порошенко поддержали и коллеги по партии «Европейская солидарность», которая на недавних досрочных выборах получила 25 мест в парламенте. Например, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал ветеранов войны и «революции достоинства» пройти 24 августа альтернативным парадом по Крещатику. «Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины — участников "революции достоинства", ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных,— 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом независимости»,— написал он в Facebook 10 июля.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook тогда же не преминула отметить, что «отмена военного парада ко Дню независимости — жирный стратегический минус». «Этот парад нужен был гражданским — видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным — гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь»,— подчеркнула она.

Готовность принять участие в альтернативном шествии, получившем название «Марш защитников Украины», изъявили более 10 тыс. человек.

Участники этого марша соберутся в 10:00 у Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до майдана Незалежности. Там сделают коллективное фото и исполнят гимн Украины. Завершится все молебном военных капелланов по погибшим на востоке Украины в Михайловском соборе.

«Первая колонна — это семьи погибших в АТО, вторая — раненые майдановцы и члены героев "Небесной сотни", третья — мужчины и женщины с инвалидностью, которые получили ранения во время отражения российской агрессии, за ними — ветераны по колоннам и территориальному принципу, а далее — отдельные боевые подразделения, волонтерские инициативные группы, добровольческие формирования, госпитальеры, батальон добровольческой медицинской службы, духовенство и все желающие»,— рассказал Антон Колумбет, участник альтернативного марша.

«Мне кажется, что у нас есть День независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню,— заявил в пятницу президент Владимир Зеленский.— Я не считаю, что это "альтернативный" парад, это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное». «У нас открытая страна. Поэтому — пожалуйста»,— прокомментировал политик организацию альтернативного марша.

Виктор Воронюк, Киев; Галина Дудина