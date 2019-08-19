Владимир Зеленский не хочет командовать парадом

Администрация президента Украины Владимира Зеленского завершает подготовку к празднованию главного государственного праздника — Дня независимости 24 августа, который в этом году впервые пройдет в новом формате «марша достоинства». Решение отказаться от военного парада в пользу всенародного шествия как военнослужащих, так и людей гражданских профессий призвано «заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина». Между тем инициатива Владимира Зеленского вызвала негодование его оппонентов, намеренных провести свой «Парад защитников Украины».

О том, что в этом году празднование Дня независимости впервые в истории украинского государства будет отмечаться по-новому, сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан. Как следует из его разъяснения, в ближайшую субботу по Крещатику вместе с президентом Зеленским и членами его команды одной колонной пройдут как военнослужащие, так и представители мирных профессий: медики, учителя, дипломаты, спортсмены.

Пришедший на смену традиционному военному параду «марш достоинства» призван «заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина».

Как стало известно накануне, в преддверии 24 августа глава государства разослал главам областных администраций распоряжение отправить в столицу своих представителей. В письме, копия которого оказалась в распоряжении журналистов Espresso.TV, офис президента просит региональные власти сформировать делегации из работников медицинской и образовательной сфер, а также волонтеров и благотворителей. Как следует из документа, делегации должны прибыть в Киев заранее — 22–23 августа, чтобы принять участие в генеральной репетиции марша, а в 9:30 утра в субботу — пройти по Крещатику, положив начало новой традиции празднования Дня независимости.

В письме за подписью заместителя главы офиса Сергея Трофимова отмечается, что все расходы по организации поездки должны взять на себя региональные власти.

Между тем появившиеся утечки в СМИ незамедлительно вызвали новый шквал критики Владимира Зеленского со стороны его оппонентов, обвинивших главу государства чуть ли не в предательстве национальных интересов. Так, депутат уже завершившего работу восьмого созыва Верховной рады Анна Гопко считает нововведение вовсе не данью европейскому опыту, как объясняют в президентской администрации, а копированием российских демонстраций. «Сейчас он не должен подыгрывать какому-то электорату, которому нравятся всякие пляшущие девчата, он должен думать о том, как вести нацию вперед. Поэтому не российские примитивные зрелища с бюджетниками должны быть на День независимости»,— заявила о президенте Зеленском госпожа Гопко в эфире телеканала «Прямой». По ее словам, команда президента отвлекается от главной задачи — строительства современного сильного государства.

В связи с подобными обвинениями президентскому офису пришлось опубликовать официальное разъяснение своей инструкции региональным властям, дезавуируя тезис о принудительном характере сбора гостей из разных областей Украины. «Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях, посвященных 28-й годовщине независимости Украины, является добровольным. Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию праздника, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении офиса президента. Как следует из документа, в праздновании Дня независимости примут участие не «только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нации и творят ее будущее».

Впрочем, резкая критика обрушилась на команду президента еще в начале июля, когда стало известно о том, что она собирается отказаться от традиционного военного парада.

Экс-президент Петр Порошенко назвал это намерение недальновидным. При этом он поставил под сомнение высказанную офисом нового главы государства сумму 300 млн гривен (около 790 млн руб.), которую планируется сэкономить за счет отказа от парада (сэкономленные деньги обещают передать военным и членам их семей). По мнению Петра Порошенко, сэкономленных средств не хватит для оказания реальной помощи. При этом экс-президент указал на то, что в воюющей стране проведение парада — это еще одно напоминание о подвиге военных, защищающих на фронте мирную жизнь своих сограждан.

На стороне Петра Порошенко выступили ряд общественных и ветеранских организаций, пообещавших 24 августа провести свое шествие в центре Киева. Названное «Парадом защитников Украины», оно должно пройти по центральным улицам Киева, причем принять участие в нем приглашены в первую очередь ветераны вооруженных сил Украины.

Поначалу парад должен был стать альтернативой официальным мероприятиям и пройти примерно в одно время с маршем, организуемым офисом президента. Однако 16 августа организаторы «Парада защитников Украины» объявили, что обсудили все спорные моменты с представителями президента и решили начать свое мероприятие уже после того, как пройдет официальный марш.

Тем временем на территории авиазавода «Антонов» в Киеве прошла первая репетиция официального марша. Ответственным за организацию праздника назначен Алан Бадоев — режиссер и бизнес-партнер Владимира Зеленского (они являются соучредителями продюсерской компании Gaudi Studio и вместе работали над рядом развлекательных телешоу).

Режиссер через свой Instagram уточнил, что полностью отказываться от военной составляющей Дня независимости никто не намерен. «Шествие достоинства — это масштабное мероприятие, в котором примет участие "гордость страны": представители разных родов войск, ветераны АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры, а также дети. День независимости — это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу»,— написал господин Бадоев, добавив, что «основные государственные каноны» при проведении марша будут соблюдены.

Матвей Шиманов, Киев