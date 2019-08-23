Хоккеиста «Вашингтона» Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года после обнаружения в его крови кокаина, сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Проба была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею в Словакии, где российская сборная завоевала третье место. Как уточняет IIHF, спортсмена временно отстранили от соревнований 13 июня. Срок дисквалификации закончится 12 июня 2023 года, что означает, что Кузнецов пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В конце мая в Twitter была выложена видеозапись, на которой хоккеист разговаривает по телефону, а на столе перед ним рассыпан белый порошок. Этот факт стал основанием подозревать российского нападающего в употреблении наркотиков. Сам он заявил, что видео было сделано летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда его клуб выиграл Кубок Стэнли. По словам хоккеиста, он зашел в номер его знакомого в гостинице, но, увидев наркотики, сразу же покинул помещение. Евгений Кузнецов выражал готовность пройти медицинскую экспертизу и уверял, что никогда не употреблял наркотики. 1 июня Национальная хоккейная лига прекратила расследование инцидента.

Спортсмен выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2013/14. В 416 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 337 очков, забив 101 гол и сделав 236 результативных передач. На счету Кузнецова две золотые медали мировых первенств (в 2012 и 2014 годах).

Подробнее о скандале читайте в публикации “Ъ” «Евгения Кузнецова поймали на кокаине».