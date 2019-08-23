Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году

Российский писатель Дмитрий Глуховский сообщил о готовящейся экранизации своего романа «Метро 2033». «Вот такие новости»,— написал он во «ВКонтакте» и опубликовал постер, из которого следует, что картина выйдет 1 января 2022 года.

Как пишет TJournal, съемки начнутся в 2020 году, производством фильма займутся ТНТ Premier, ТВ-3 и Central Partnership. В создании картины примут участие продюсеры фильмов «Гоголь» и «Аванпост».

Роман «Метро 2033» вышел в 2005 году. В нем рассказывается история людей, которые после ядерной катастрофы начали строить свою жизнь в московском метро. Писатель долго добивался экранизации книги, однако договориться со студиями не удавалось. Попытку снять фильм предпринимали студия Metro-Goldwyn-Mayer и продюсер Майкл де Лука, который работал над фильмами «Социальная сеть» и «50 оттенков серого». Однако все зарубежные проекты свернули, и права вернулись в Россию.

«Метро 2033» — одна из книг трилогии (также вышли «Метро 2034» и «Метро 2035»). Последний роман серии вышел в 2015 году.

О том, с какими мыслями Дмитрий Глуховский завершал трилогию, читайте в интервью «Огонька» «Любой писатель хочет власти над умами».

О его последнем романе «Текст» — в интервью «Телефон сегодня — отпечаток души».