Беспорядки в Гонконге могут спровоцировать мировой экономический кризис

Продолжающийся политический кризис в Гонконге может стать поворотным моментом, спровоцировавшим мировой экономический кризис. Такое предостережение в интервью Bloomberg дала экономиста Гарвардского университета Кармен Рейнхарт.

Отмечая целую серию ударов по мировой экономике, которые уже оказали негативное влияние на ее рост, госпожа Рейнхарт назвала события в Гонконге в числе самых опасных и способных повлиять на рост в Китае и всей Азии.

«Не о каких-то сегментированных последствиях (идет речь.— “Ъ”), имеющих региональное значение. Все это имеет значение общемировое. И если есть какой-то поворотный момент, способный спровоцировать весьма значительное замедление или даже рецессию, то вот вам и кандидат»,— заметила профессор Рейнхарт.

Аналогичного мнения придерживается и президент Федерального резервного банка в Бостоне Эрик Розенгрен, отметивший в интервью Bloomberg TV, что проблемы Гонконга могут стать проблемами всего мирового рынка.

Тем временем в самом Гонконге говорят о том, какое влияние политический кризис оказал на ключевые отрасли экономики региона. Местные экономисты обращают внимание на то, что фондовый рынок с июня упал на 25%, турпоток в Гонконг за то же время сократился на 30%, цены в гостиницах упали более чем на 50%. Продолжают падать и розничные цены, в то время как безработица растет.

На этом фоне, например, австралийская авиакомпания Qantas уже сообщила, что с сентября сокращает пассажировместимость на рейсах в Гонконг на 7%. По данным The South China Morning Post, гостиницы отправляют своих сотрудников в оплачиваемые (как это сделала Mira Hong Kong) и неоплачиваемые (как InterContinental Hong Kong) отпуска.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, был направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

18 августа Пекин назвал имена основных организаторов протестов. Эта «гонконгская банда четырех» контактирует с США и наносит колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге, утверждают в Пекине.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгу подобрали исторические параллели».

Николай Нерехтов