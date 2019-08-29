Российская история источников СИ

Академик Геннадий Кулипанов: «Несмотря на то что наука интернациональна, российские ученые в этой области внесли определяющий вклад. Первые две работы были сделаны на рубеже XX века одним французом и одним англичанином. Изучалось излучение электронов, движущихся по окружности. Связано это было в то время с теорией атома, занимались различными его моделями. Если электрон вращается вокруг атома, то, в соответствии с классической физикой, должен излучать. Были получены какие-то формулы, нерелятивистские.

Первым, кто написал релятивистские формулы (и задача была уже связана с астрофизикой), был Исаак Померанчук. В 1939 году он задался вопросом: "Какая максимальная энергия у космических лучей, доходящих до поверхности Земли?" Земля обладает магнитным полем с индукцией порядка 1 Гс. Поле небольшое, но поскольку расстояния большие и мощность излучения пропорциональна квадрату энергии частиц, то получается ограничение на максимальную энергию первичных электронов, приходящих из космоса. Потом была атомная программа, американцы и мы делали атомную бомбу. В то время электронные ускорители использовались для того, чтобы исследовать обжатие ядерного заряда. В работах российских (тогда — советских) физиков Померанчука, Иваненко и Арцимовича 1946 года были получены все релятивистские формулы. Очень важным было открытие основоположника ускорительной техники Владимира Векслера принципа автофазировки в 1944 году. На год позже, независимо, оно было сделано в США. Векслер предложил новый метод ускорения, синхротронный, когда ставится ВЧ-резонатор и потери на СИ, какими бы большими они ни были, могут компенсироваться за счет потребления энергии, за счет ускорения от ВЧ-резонатора. Появились синхротроны, по названию которых стало называться и излучение. Нобелевскую премию за это открытие ему не дали, поскольку Советский Союз не выдвинул вовремя кандидатуру Векслера. Мало кто знает о вкладе в работы по СИ академика Виталия Гинзбурга, получившего в 2003 году Нобелевскую премию за исследования по сверхпроводимости. В 1947 году он опубликовал работу "Об излучении микрорадиоволн", где фактически изобрел ондуляторы (тогда он их так не называл, конечно). Он впервые рассмотрел излучение релятивистских электронов в периодических структурах (ондуляторах) и получил все формулы. Сейчас ондулятор — это основной элемент магнитной структуры источников СИ».